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Электроника TFT LCD Thin-Film Transistor ЖК-дисплей Тонкоплёночный транзистор Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей



01.12.2023 Вводится новый критерий «отечественности» для «железа». Много баллов будут давать за производство ЖК-матриц, которые в России не делают

йская компания не получит дополнительно 40 баллов за производство матриц. «А вот сборка и установка ЖК-панели, это стандартный технологический процесс, за нее баллы получат все компании, которы
05.07.2022 Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются

Samsung сокращает закупку ЖК-панелей Samsung приостановила закупку жидкокристаллических панелей (ЖК, LCD) из-за низкого
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

ивными, но такие дисплеи быстро расходовали заряд батареи. Для решения проблемы к матрицам добавили TFT (Thin film transistor) – тонкопленочные транзисторы, которые управляют работой кристаллов
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен

ь профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет соб
02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор

относится к третьему классу опасных отходов. Чтобы избежать неприятных ситуаций, рассказываем, что нужно делать с телевизором, отслужившим свой срок.Продать Продать можно как рабочий, так и нерабочий ЖК-телевизор. Сделать это можно на сайтах продажи вещей либо в социальных сетях. Если техника исправна и покупателя все устраивает, то он может сам приехать и забрать телевизор, что очень удобн
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор

Дешевый и игровой Компания Xiaomi анонсировала монитор Fast LCD Monitor, ориентированный на компьютерных игроков. В его названии присутствует намек на повышенную частоту обновления экрана и сниженное время отклика матрицы. По современным меркам модель д
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink

k Kaleido, способная отображать 4096 оттенков цветов. TCL уверена в превосходстве их разработки над LCD и даже над Е Ink TCL сравнила NXTPAPER с такими экранами, заявив, что их разработка облад
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры

ов, а в 2018 г. — 289 млн. Рост рынка остановился несмотря на расширение мощностей для производства LCD-панелей поколений Gen 10.5 и Gen 8.6 в Китае. Сохранить положительную динамику рынка не с
11.03.2019 Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем

и полного исчезновения напряжения в электросети. Ключевое отличие новинки – это новый дизайн, яркий ЖК-дисплей, отображающий режимы работы ИБП, заряд аккумулятора и выходное напряжение, и съемн
16.01.2017 LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов

ли CNews в компании, появление нового дисплея вызвано растущим спросом пользователей на смартфоны с большими экранами и высоким качеством изображения.В этом году производитель начнет поставлять новые ЖК-дисплеи для оснащения флагманской модели смартфонов компании LG Electronics.Наиболее заметная особенность нового дисплея — соотношение сторон 18:9. По мере своего развития экраны смартфонов

02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения

Mitsubishi Electric объявила о выпуске цветных TFT-LCD-модулей стандарта WXGA диагональю 10,6 дюйма с проекционно-емкостными сенсорными пане
14.10.2016 Digis представила новые плоские LCD-панели Christie

Группа компаний Digis представила новые многофункциональные плоские LCD-панели Christie FHD492-XV и FHD552-XV, которые подходят для круглосуточной работы в ситуационных центрах управления в государственных учреждениях, коммунальных службах и на транспорте, в те
02.10.2015 Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов

ость 510 ppiПри разрешении 7680 x 4320 пикселей (8К) и диагонали 17,3 дюйма разрешающая способность ЖК-панели составляет 510 ppi. Для сравнения, разрешающая способность экрана в Apple iPhone 6s
16.01.2015 Fujifilm X-A2: камера премиум-класса со сменными объективами и поворотным ЖК-экраном

to Macro AF (макро-автофокус) и Multi-Target "Multi AF" (многоточечный автофокус), обеспечивающие быструю и точную автоматическую фокусировку. В этой модели впервые используется поворотный 3-дюймовый ЖК-экран с углом наклона 175 градусов, который упрощает создание селфи. Fujifilm разработала два новых комплектных объектива, XC16-50 мм F3.5-5.6 OIS II и XC50-230 мм F4.5-6.7 OIS II с улучшенн
07.10.2014 Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы

ой формы, и компания ждет заказов от производителей автомобилей. Скорее всего, столь необыкновенные ЖК-панели приборов появятся в серийных машинах не раньше чем через 3-5 лет, предполагают обоз
24.12.2013 Определены главные поставщики и потребители автомобильных ЖК-экранов

о рынка всего будет выпущено 65 млн ЖК-дисплеев с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT), что на 16% больше, чем годом ранее. При этом через четыре года поставки этих изделий до
08.11.2013 Prestigio выпустила ультратонкий навигатор GeoVision 5000

ю линейку навигаторов стильной новинкой — GeoVision 5000. Компактное устройство оснащено 5-дюймовым TFT LCD-экраном высокого разрешения и картами Navitel, которые обновляются «по воздуху» в оди
20.03.2013 Обзор effire ColorBook TR73A: медиаридер с широкими полномочиями

жуточное положение между разными сегментами рынка: андроидным планшетом и электронной медиакнигой с TFT-экраном. Не то чтобы между этими типами устройств лежит такая уж непреодолимая преграда,

05.02.2013 В Иркутске создадут экспериментальное производство ЖК-дисплеев нового поколения

в частности, улучшаются его контрастность, цветопередача и скорость обработки. Преимущество данных ЖК-дисплеев также в том, что они могут создаваться не только на стеклянных, но и на гибких по
14.01.2013 Обзор самого большого серийного ЖК-телевизора Samsung UE75ES9007U

т, даже с учетом сверхбольшого размера матрицы экрана. 3D очки Samsung UE75ES9007U по весу и размеру не уступают поляризационным Показ 3D продолжает оставаться одной из самых сложных задач для любого ЖК-телевизора, но Samsung UE75ES9007U и вы этой дисциплине выступает вполне достойно: нет выраженных перекрестных помех, картинка хорошо сфокусирована, на эпизодах с быстрым движением задержек

06.12.2012 Ученые встроили ЖК-дисплей в контактную линзу

едовательский центр при Гентском университете в Бельгии разработал способ производства сферического ЖК-дисплея крошечных размеров, который может быть встроен в контактную линзу и полностью повт
22.11.2012 Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы

Сегодня у нас в редакции новый букридер от Prology, устройство с восьмидюймовым сенсорным TFT-экраном — Prology Latitude T-804T. Рассматривая TFT-ридеры всегда есть соблазн сра
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года

VIERA TX-LR47WT50          Модель  Panasonic TX-LR47WT50 Samsung UE-55ES8007S Sony KDL-55HX853 Тип ЖК-телевизор ЖК телевизор ЖК телевизор Экран    TFT IPS 47" 1920 x 1080 TFT 55"1920 x 1080  T
08.08.2012 Dell выпустил первый ЖК-монитор с матрицей AH-IPS

Компания Dell представила новую модель настольного ЖК-монитора - U2713HM, - сообщает The Verge со ссылкой на японский сайт производителя. Идущий на смену модели U2711 с 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, выпущенной в 2
19.07.2012 Samsung выводит на рынок гигантский флагманский ЖК-телевизор

Компания Samsung Electronics представила на американском рынке флагманский ЖК-телевизор серии ES9000, с диагональю экрана 75 дюймов, сообщает The Verge. Ранее модель бы
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер

ли он разбираться, знает ли он что ему надо? Хотя Prology Latitude T-703 в ряду других устройств с TFT-экраном функциональностью своей выделяется (книги, графика, аудио, видео + радио и диктоф
30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше?

ять сходные по техническим характеристикам букридеры — а конкретно с широкоформатным (16:9) цветным TFT-дисплеем размером в 7 дюймов — то и в этом сегменте рынка мы найдем достаточное количеств
23.05.2012 Компакт со сменной оптикой Sony NEX-5n: идеал "отпускника"

датчик приближения лица и поэтому камера способна автоматически переключать визирование между EVF и ЖК-экраном, а также активировать режим автофокусировки при приближении камеры к глазу. Возвра
03.04.2012 Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер

образцовой модели. И на роль такого условного эталона вполне годится рассматриваемый в этом обзоре TFT-букридер Prology Latitude T-802T. Prology Latitude T-802T Модель эта не идеальная в смысл
28.02.2012 3290 причин купить цветной сенсорный ридер: обзор Prology Latitude T-707T

тем более чувствительный к прикосновению пальцем) экран — все еще вопрос предпочтений, то ридеры с TFT экраном, похоже, в своем развитии достигли оптимальной определенности. Сенсорный экран и

21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews

сегодня ожидают именно при выборе технологии. Выбор осложнен тем, что в премиальном сегменте есть и ЖК-панели, и "плазма", и даже проекционные телевизоры. Ровно те же технологии используются в

28.12.2011 Цены на ЖК-ТВ упали до рекордных значений

технологией и 50-дюймовых плазменных Full HD-телевизоров с поддержкой 3D. В период новогодних распродаж некоторые покупатели сумели воспользоваться беспрецедентными предложениями и купить 60-дюймовый ЖК-телевизор по цене $1 тыс., в то время как средняя стоимость таких устройств за последние 3 месяца года опустилась лишь до $1,5 тыс., говорят эксперты. Российский рынок подвержен влиянию миро
26.12.2011 Sony прекратила выпуск ЖК-панелей

ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало
26.12.2011 Sony продает долю в предприятии по выпуску ЖК-панелей компании Samsung за $940 млн

ботками. Кроме того, Sony сможет покупать панели у Samsung. Совместное предприятие S-LCD по выпуску ЖК-панелей для телевизоров было создано в апреле 2004 г. Свою деятельность образование начало
28.10.2011 Samsung создала 10,1-дюймовую LCD панель со сверхвысоким разрешением

овой разработке, утверждая, что они примерно на порядок превышают те, что демонстрируют стандартные TFT дисплеи на основе аморфного кремния.
26.10.2011 CyberPower представил в России новую линейку ИБП для дома и офиса

чников бесперебойного питания для дома, малого и среднего офиса CyberPower CP-PFC Adaptive Sinewave LCD. Новая линейка включает три модели мощностью 900, 1300 и 1500 ВА. Блоки бесперебойного пи
19.10.2011 Fly создала Android-смартфон Swift

Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он выполнен в форм-факторе бесклавиатурного моноблока с 3,2 -дюймовым емкостным TFT LCD-дисплеем с разрешением 480*320 пикселей. Внутри аппарата находится процессор Qualcomm MSM7227. Смартфон работает на базе операционной системы Android 2.2. Общий объем памяти составляет

17.10.2011 Тонкие солнечные панели лучше толстых

Ученые из Сингапура с помощью передовых технологий формирования наноструктур смогли создать высокоэффективные тонкопленочные солнечные панели, причем более дешевые, чем обычные кремниевые солнечные элементы. Разработчики считают, что их изобретение позволит снизить стоимость солнечной электроэнергии в

06.09.2011 Sharp представила новые ЖК-мониторы и 3D-проекторы

тем визуализации. Речь идет о ЖК-панелях и видеопроекторах для бизнес-пользователей. Sharp показала ЖК-мониторы PN-V601 с ультратонкой рамкой – профессиональные дисплеи с размером экрана по диа
30.08.2011 LG выпустила два сверхтонких ЖК-монитора D237IPS и E91

Компания LG планирует анонсировать две тонких модели ультратонких ЖК-экранов. Речь идет о 23-дюймовых моделях Full HD-разрешения. Корпус модели E91 в толщину с

Публикаций - 6283, упоминаний - 8798

Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9905 1212
Sony 6477 799
LG Electronics 3559 582
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 468
Intel Corporation 11834 399
Philips 2033 377
Apple Inc 11537 373
Sharp Corporation 1036 362
Toshiba Corporation 2903 303
Canon 1382 289
Microsoft Corporation 23936 268
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2458 258
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 214
Seiko Epson Corporation 888 201
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 199
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 178
Nikon 614 174
HP Inc. 5605 173
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 677 158
Olympus 465 149
Nvidia Corp 3281 149
Dell EMC 4962 148
Lenovo Motorola 3489 140
Hitachi - Хитачи 1453 140
Ростех - Автоматика Концерн 1529 133
Google LLC 11299 132
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 132
HTC Corporation 1491 131
Siemens AG - Siemens Group 2546 123
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 122
Fujitsu 2024 121
LG Display - LG.Philips LCD 190 117
HP - Hewlett-Packard 3614 113
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 109
IBM - International Business Machines Corp 9307 101
ДОК 805 96
ViewSonic 310 95
JVC Kenwood 409 91
Casio 332 89
AMD - Advanced Micro Devices 3970 80
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 277
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 111
Россети Ленэнерго 1697 81
Carl Zeiss AG 291 64
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 57
Dixis - Диксис 359 41
Совкомбанк Совесть 269 40
Лента - Сеть розничной торговли 1864 39
Белый Ветер 346 39
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1984 36
Связной ГК 1355 36
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 33
Евросеть 1402 28
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 22
Hansa - Ханса 101 22
Miele - Миле 133 22
Открытие ФК - Банк Открытие 523 20
Hyundai Motor Company 349 18
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 17
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 17
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 17
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6357 16
НИКС Компьютерный Супермаркет 25 15
Техносила - СервисТрейд 241 14
Swarovski AG 70 13
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 12
Gorenje 92 12
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 12
Daewoo 101 12
UPS 195 12
Haier - Candy Group - Канди 92 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 11
Ferrari NV 155 11
Dyson 115 11
Эра HD - Эра ХД 54 11
Gaggenau 34 10
BMW Group 423 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3128 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10131 15
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4633 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2568 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2186 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 9
Федеральное казначейство России 1634 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4083 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3381 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 248 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 253 6
Судебная власть - Judicial power 2190 6
Президент Российской Федерации 3953 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 6
Правительство Москвы 2127 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2668 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 5
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 93 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2089 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент 201 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 737 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 4
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 278
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 234
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 203 54
4CIO 761 29
8K Association - Ассоциация 8K 170 13
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 13
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 12
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 11
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 6
OLPC - One Laptop per Child 81 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
Электрокабель 8 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2636 2
Linux Foundation 177 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и информационны 21 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 28 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 2016
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42902 1812
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9571 1324
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6834 1323
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19745 1269
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22421 1115
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8963 1112
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5873 1110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 1061
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4553 966
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13645 912
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MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3885 704
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8709 697
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Apple iPhone - серия смартфонов 6805 184
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 151
Oracle Java - язык программирования 2849 123
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Linux OS 8893 113
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 106
Apple iPad 3782 105
Microsoft Windows XP 2400 104
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 310 103
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 100
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 98
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Газаров Артур 77 58
Лаптева Марина 114 47
Малафеев Андрей 51 33
Бровкин Дмитрий 55 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 32
Сергеев Иван 74 32
Ширшов Павел 76 31
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Набоков Сергей 27 17
Наумов Максим 98 15
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Кожевников Алексей 65 9
Борушевский Денис 37 9
Чубайс Анатолий 208 9
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Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 8
Музалев Дмитрий 13 8
Путин Владимир 2892 8
Никитин Николай 20 8
Речменский Игорь 20 8
Евстигнеев Денис 9 7
Ефремов Сергей 17 7
Низовский Григорий 36 7
Буров Олег 25 7
Головин Даниил 34 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 7
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 7
Степанишин Вадим 9 7
Кравченко Дмитрий 42 7
Попова Мария 140 6
Мишин Глеб 70 6
Россия - РФ - Российская федерация 130237 1741
Япония 13070 833
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50682 702
Южная Корея - Республика 6402 596
Европа 21264 545
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15799 379
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 351
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13790 337
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40025 307
Китай - Тайвань 3819 305
Германия - Федеративная Республика 12334 217
Азия - Азиатский регион 5219 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 139
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 130
Финляндия - Финляндская Республика 3517 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 95
Франция - Французская Республика 7658 88
Земля - планета Солнечной системы 10070 79
Италия - Итальянская Республика 4251 68
Америка Северная 3127 68
Нидерланды 3377 63
Индия - Bharat 5207 63
Швеция - Королевство 3568 56
Япония - Токио 987 52
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 47
Африка - Африканский регион 3350 47
Украина 7407 45
Германия - Берлин 706 44
Испания - Королевство 3641 43
Америка 2061 42
Ближний Восток 2816 41
США - Калифорния 4540 41
Европа Восточная 3016 41
Беларусь - Белоруссия 4900 39
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 39
Европа Западная 1418 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2722 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 35
Канада 4764 34
Солнечная система - Solar system 2468 33
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4559 442
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21870 384
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4981 324
Ergonomics - Эргономика 1511 312
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10246 284
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11894 243
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5148 231
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Видеокамера - Видеосъёмка 670 187
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4446 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4420 178
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2540 160
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4973 160
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16367 160
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46389 157
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1292 144
Английский язык 6315 140
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2436 128
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14934 122
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3598 119
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2234 98
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2808 89
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 854 85
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6368 84
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7117 84
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3660 83
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1672 81
Кремний - Silicium - химический элемент 1475 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9930 73
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8801 73
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 293 69
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7630 68
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1533 63
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 557 60
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1456 60
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4186 59
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1817 58
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 56
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DigiTimes - Издание 1303 164
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 130
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Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
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University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 43 2
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CeBIT 611 71
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 36
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 31
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 28
День молодёжи - 27 июня 714 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2212 14
CEATEC 45 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 10
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 10
Международный женский день - 8 марта 286 10
Photokina 59 10
FPD International 17 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
Фотофорум 48 6
Intel Developer Forum - IDF 276 6
iF Design Awards 25 5
ISE - Integrated Systems Europe 46 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 5
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Red Dot Design Award 54 4
MacWorld Expo 35 4
Samsung Forum 14 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 3
PC Expo 36 3
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 3
Siemens Westinghouse 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
Связь-Экспокомм 93 2
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ИнфоКом 89 2
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