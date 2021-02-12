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АТОЛ Sigma
Смарт-терминал
онлайн-касса



12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 3
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 1
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром 1
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной 3
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 13
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов 1
25.04.2018 «АТОЛ» инвестирует в разработчика облачных решений для малого бизнеса 1
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10 6
06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma 1
02.02.2016 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica 1
12.08.2014 Сбербанк выбрал систему защиты от утечек, добившись снижения цены в 10 раз 1
17.02.2014 Первый взгляд на цифрокомпакт Sigma dp2 Quattro: 40 Мегапикселей японского производства 4
04.12.2013 Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha NEX-5T: что скрывается за новой литерой? 1
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого 1
18.04.2013 Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой 3
02.08.2012 Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам? 1
16.02.2012 Самые ожидаемые фотоаппараты 2012 года 1
08.06.2011 Первый взгляд на Sigma SD1: ретро-камера для прогресса 1
23.05.2011 Sigma покажет флагманский 46-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат 1
30.03.2011 Sigma показала ультракомпакт DP2x 2
31.08.2009 Создана телеприставка на базе операционной системы Android и процессора MIPS 1
22.05.2008 Цифровые фотокамеры: главные новинки I полугодия 2008 года 1
08.02.2008 2007: шквал продаж цифрового фото 1
06.12.2007 Ninja Gaiden 2: Видео и Скриншоты 1
04.12.2007 Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции 1
28.11.2007 Новы кровавые кадры Ninja Gaiden 2 1
26.10.2007 Update: Ninja Gaiden 2 в подробностях 1
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру 1
28.12.2006 Зеркальные камеры в 2006 году: тенденции и лучшие модели 1
26.12.2006 Photokina 2006: все новинки от ведущих производителей 1
30.11.2006 Фотокамеры: октябрьские хиты продаж 1
04.09.2006 Дайджест. Новая Nokia специально для Интернета 3
10.07.2006 Ликбез: что означают фотографические термины. Часть 2 1
07.07.2006 Практика: цифровая камера поможет делать деньги 1
07.07.2006 Фотокамеры: наращивание возможностей бесконечно 2
07.07.2006 Практика: приручаем фотовспышку 1
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon 1

Публикаций - 39, упоминаний - 69

АТОЛ Sigma упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1403 9
Samsung Electronics 6356 6
АТОЛ ГК 168 6
Ricoh Pentax 99 4
Nikon 329 3
Casio 90 2
Qasl - Касл 2 2
Canon 721 2
4266 2
Olympus Imaging Corp 2 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
Eastman Kodak 146 1
СофтБаланс - SoftBalance 38 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
Чек Онлайн 6 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Fujifilm 153 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
Safran - Sagem Sécurité 14 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 74 1
Nokia Corporation 2877 1
Sony 3095 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5023 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6944 1
Xiaomi 907 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Fujitsu 830 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
СКБ Контур 423 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Эвотор - Evotor 105 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 144 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Такском - Taxcom 122 1
Olympus 240 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1370 1
Альфа-Банк 1166 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
Visa International 1394 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
X5 Group - Перекресток 210 1
МТС банк 255 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1459 1
Uniteller 51 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1774 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 120 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3173 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2275 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6067 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 546 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 649 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1310 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1382 2
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 63 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 40 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1299 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 242 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 874 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2639 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1644 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1560 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1713 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
3G - Стандарт мобильной связи 3998 1
2D - 2-Dimensional 307 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 600 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3346 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1886 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 114 3
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 2
Samsung Galaxy 347 2
Google Android 10774 2
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 50 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 78 1
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 10 1
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 9 1
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 1
АТОЛ Sigma еда 1 1
Olympus Semi-Olympus I 2 1
АТОЛ ЭДО 1 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Apple iOS 5751 1
1С:Касса 5 1
Контур.ОФД 6 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Google Android 7 Nougat 121 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 86 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1162 1
Макаров Алексей 50 3
Нинбург Александр 2 2
Болмосов Эдуард 6 2
Ларькин Максим 25 1
Силуанов Антон 52 1
Румянцев Антон 46 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Золотников Сергей 1 1
Зиннятуллин Тимур 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 7
Япония 3432 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 3
Южная Корея - Республика 1704 2
Грузия 742 1
Северная Америка 1560 1
Азия - Азиатский регион 1723 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 1
Германия - Федеративная Республика 4221 1
Словакия - Словацкая Республика 229 1
Хорватия - Республика 130 1
Австрия - Австрийская Республика 595 1
Румыния 381 1
Россия - ЦФО - Калужская область 615 1
Чехия - Чешская Республика 552 1
Венгрия 342 1
Швеция - Королевство 865 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1736 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 1
Казахстан - Республика 2937 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1323 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3500 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 595 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 343 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 66 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 61 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4309 1
Business Journal 2 1
CNews Analytics 2301 1
GfK - ГФК-Русь 127 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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