Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АТОЛ Sigma
Смарт-терминал
онлайн-касса
Публикаций - 39, упоминаний - 69
АТОЛ Sigma упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 120 2
|CIPA - Camera & Imaging Products Association 29 1
|Макаров Алексей 50 3
|Нинбург Александр 2 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Ларькин Максим 25 1
|Силуанов Антон 52 1
|Румянцев Антон 46 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Золотников Сергей 1 1
|Зиннятуллин Тимур 3 1
|CNews Analytics 2301 1
|GfK - ГФК-Русь 127 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru