Россияне создали сервис для людей с хроническими заболеваниями кожи

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические болезни» выпустила сервис Checkskin для тех, у кого псориаз или атопический дерматит. Бесплатная платформа поможет отслеживать динамику болезней, передавать данные напрямую врачам, а также получать информацию о новых видах лечения. Только в России около 6 млн человек с такими диагнозами. Именно поэтому создание Checkskin поддержали в Фонде президентских грантов.

У приложения три основные функции. Во-первых, пользователи могут вести контроль своего самочувствия и фиксировать эффект применяемого лечения. Нужно загрузить фотографии высыпаний, и сервис будет отслеживать их динамику. Учтет все факторы, при которых признаки болезни проявились, в том числе психологические. В любой момент дневник можно скачать и отправить врачу.

Помимо этого, пользователи будут получать информацию о новых методах лечения, что крайне важно, поскольку к настоящему моменту эффективных способов лечения псориаза и атопического дерматита мало. Приложение сообщит о наборе на клинические исследования, расскажет о школах пациентов и о тематических мероприятиях. А также сформирует для каждого пользователя индивидуальные рекомендации по питанию и уходу за собой.

Еще одна функция Checkskin — это навигация по лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим помощь по дерматовенерологическому профилю. Их можно заносить в список «Мои ЛПУ» со всей контактной информацией.

«Идея создания приложения возникла после общения с пациентами из разных стран, которые делились своим опытом применения подобных программ. Многие отмечали, что весьма удобно контролировать обострения, отслеживать динамику высыпаний с помощью фото и получать новости о новых методах лечения или наборах на клинические исследования. И главное – это помогает лечению», — сказала Олеся Мишина, президент МБОО «Кожные и аллергические болезни».

Бесплатное мобильное приложение Checkskin уже доступно для использования на платформе Android. В течение ближайшего месяца его смогут скачать и пользователи iOS.

В разработке платформы также принимали участие специалисты Лаборатории «Сенсор-Тех» – некоммерческой организации, специализирующейся на создании технологий с искусственным интеллектом для людей с инвалидностью.