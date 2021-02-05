В российскую библиотеку ИИ-кейсов подано более 100 заявок

Российская Библиотека AI Russia, созданная Альянсом в сфере искусственного интеллекта, пополнилась заявками от 120 компаний. Все проекты, добавленные в Библиотеку до 31 марта 2021 года, станут номинантами Премии за лучший проект в области искусственного интеллекта AI Russia Awards.

Подать свой ИИ-проект для участия в Премии и Библиотеке могут бесплатно любые компании на сайте проекта. Все проекты проходят многоступенчатую верификацию и строгий конкурсный отбор Экспертного совета от Альянса в сфере ИИ, в который входят эксперты крупнейших технологических компаний России - Mail.ru Group, МТС, «Яндекс», Сбер, «Газпром нефть», РФПИ. Ключевые критерии для включения кейсов в Библиотеку - зрелость решения, проработанность ключевого компонента на базе искусственного интеллекта и эффект, который его внедрение оказывает на работу организации.

Запущенный в 2020 году, проект AI Russia аккумулирует лучшие практики применения технологии искусственного интеллекта в России. Основная составляющая проекта - Библиотека кейсов, отражающих реальные возможности ИИ-решений и выгоды от внедрения технологии. В мае 2021 года пройдет премия AI Russia Awards, которую планируется сделать ежегодной. В рамках премии будут награждены знаковые проекты, которые оказали влияние на развитие российской инновационной экономики.

Основу Библиотеки составляют описания проектов с доказанным экономическим эффектом. К примеру, автоматизация работы с юридическими документами на базе ИИ для «Мегафона» ежегодно экономит компании 27,4 млн рублей расходов на работу с исками. А внедрение инноваций в процесс мониторинга работы цифровых сервисов позволяет ДИТ Правительства Москвы исключить затраты на их ручную диспетчеризацию и проверку работоспособности — это более 100 млн рублей. В Библиотеке AI Russia есть и социально значимые проекты, такие как сортировка фотографий для поиска пропавших людей в помощь волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или умный помощник для незрячих от «СенсорТех».

«Уже сейчас, анализируя поданные в Библиотеку заявки, мы можем выделить несколько тенденций на российском рынке ИИ. Во-первых, чаще всего отечественный бизнес внедряет решения искусственного интеллекта для более эффективного управления процессами на производстве и в маркетинге, а также для улучшения клиентского сервиса. Во-вторых, бизнес-пользователи предпочитают реализовать ИИ-проекты собственными силами. 40% решений в Библиотеке — это внутренние разработки предприятий», — делится Кирилл Булатов, директор Альянса в сфере искусственного интеллекта.

В перспективе Библиотека должна стать для бизнес-аудитории базой знаний, источником достоверной информации о том, как решения с использованием искусственного интеллекта уже помогли их коллегам, и какой результат они получили от внедрения технологии. Именно поэтому в планах команды AI Russia — создание каталога предобученных моделей искусственного интеллекта и реестра надежных поставщиков ИИ. Обмен информацией избавит рынок от необходимости каждый раз изобретать нейросети заново и стимулирует компании к реализации новых проектов, а поставщиков ИИ — к разработке экономически эффективных решений.

«Мировой рынок технологий искусственного интеллекта, по предварительной оценке аналитиков IDC, увеличился до более чем 150 млрд долларов в 2020 году. В то же время рынок ИИ в России едва достиг 223 млн долларов. При этом очевидно, что у нашей страны огромный потенциал в сфере инноваций: у нас сильная математическая школа, а студенты отечественных вузов регулярно побеждают в крупных международных олимпиадах и соревнованиях по программированию. Но этот потенциал необходимо раскрыть, и здесь наша Библиотека может быть крайне полезна. Видя, что их партнеры по рынку уже получают выгоду от внедрения машинного интеллекта, многие компании будут готовы сделать первый шаг в этом направлении. В будущем это позволит российской индустрии ИИ развиваться наравне или даже быстрее глобальной», — продолжает Кирилл Булатов.