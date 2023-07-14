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«Союзмультфильм» и лаборатория «Сенсор-тех» разрабатывают виртуального помощника для слабослышащих людей

Российский разработчик ассистивных технологий для людей с нарушениями зрения и слуха «Сенсор-тех» в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм» при поддержке Российского фонда развития информационных технологий работает над созданием сурдопереводчика. Это будет платформа, которая поможет в коммуникации слабослышащим людям.

Разработка инструмента ведется при помощи технологии motion capture (захват движения). Так, сформированный с ее помощью виртуальный персонаж по имени Даша будет способен генерировать жесты. В будущем виртуальный сурдопереводчик сможет распознавать русский жестовый язык, переводить его в текст и озвучивать голосом. Мимику и жесты цифровому помощнику подарила профессиональный сурдопереводчик Дарья Шарафаненко.

«Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх, – отметил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков, – у «Союзмультфильма» есть большой опыт в этой сфере, однако, содействие в создании приложения для сурдоперевода – новый и знаковый этап для нас. Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь»

По его словам, в настоящее время ведутся съемки материалов для приложения.

Вместе с тем виртуальный помощник Даша не единственная функция, которая будет доступна в рамках онлайн-сервиса «Сурдо-помощь». Программное обеспечение объединит на одной платформе три функции: перевода речи в текст и обратно, сервиса онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуального сурдоперевода с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, пользователи смогут также переводить речь в формат субтитров.

Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения для iOS и Android в 2024 г.

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