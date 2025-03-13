«Ред Софт» и «АР Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

«Ред Софт» и «АР Софт» подписали партнерское соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подразумевает использование программного обеспечения «АР Софт» на операционной системе «Ред ОС».

Соглашению предшествовало тестирование двух программных продуктов компании «АР Соф»т на операционной системе «Ред ОС»: VR Build Manager – программное решение, позволяющее загрузить готовую BIM-модель из практически любой CAD-системы; AR Mobile – мобильное приложение, разработанное для использования AR-технологий (от англ. Augmented Reality – «Дополненная реальность»).

Совместимость VR Build Manager и AR Mobile с «Ред ОС» предоставит их пользователям ряд преимуществ. Прежде всего, обеспечит высокий уровень информационной безопасности, что особенно важно для государственных и корпоративных структур.