Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов»

В 2023 г. был открыт флагманский кластер «Ломоносов» на территории МГУ. Это новое здание научной долины стало домом для самых перспективных инноваций столицы. На площадке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы созданы все необходимые условия для работы ее резидентов. За полтора года были открыты лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы – об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 2 тыс. инженеров, ученых, исследователей и разработчиков создают проекты для стратегически важных областей — информационные и промышленные технологии, биомедицина, экология, робототехника, транспорт, микроэлектроника. Большинство из них уже получили патенты и планируются к внедрению на крупнейших предприятиях города и всей страны. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

За это время резиденты кластера инвестировали 2,9 млрд руб. в НИОКР, причем только за первые два квартала 2024 г. — больше 1 млрд руб.

В общей сложности на высокотехнологичных производствах занято более 2 тыс. человек. А выручка компаний составила более 11 млрд руб. по итогам 2023 г.

Компаниям доступна поддержка всей инновационной экосистемы столицы. В том числе «Академия инноваторов» — один из самых успешных проектов столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, который помогает предпринимателям развить свой проект от идеи до стартапа. Об этом рассказал Александр Уланов, заместить генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер»: «Резидентам кластера «Ломоносов» помогает комплексная поддержка Москвы. Это передовая инфраструктура для размещения лабораторий и конструкторских бюро, обширные меры поддержки от города, налоговые льготы и другие преференции. Все это способствует росту инвестиций компаний в научно-исследовательскую работу и созданию высокотехнологичных продуктов на базе полученных результатов.

Столица ведет реализацию проекта создания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» с 2021 г. по поручению Президента России Владимира Путина.