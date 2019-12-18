App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок

Согласно данным App Annie, российское приложение для знакомств Mamba вошло в топ-2 самых скачиваемых приложений для знакомств в Израиле. За семь месяцев активного роста ежемесячный доход приложения вырос в два раза (с апреля по октябрь 2019 г., iOS и Google Play вместе взятые). Данные App Annie учитывают доходы, полученные через App Store и Google Play, но исключают прямую рекламу.

Начав свое активное продвижение в апреле 2019 г., Mamba выросла с пятого места в апреле 2019 г., до второго по популярности приложения знакомств в Израиле, по состоянию на октябрь 2019 г., обогнав Tinder. Приложение okCupid было самым скачиваемым приложением для знакомств в этот период.

Ежемесячный доход Mamba вырос в два раза, а также загрузки приложения увеличились в 2,5 раза, по сравнению с февралем 2019 г., когда сервис занимал пятое место по количеству загрузок в Израиле (iOS и Google Play вместе взятые).

Директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов сказал: «Для "Мамбы" это первый успешный опыт масштабирования на новых рынках с позитивным ROI, после ряда неудачных попыток в Китае, Индии и Турции. В этот раз мы сделали работу над ошибками и подошли к выбору региона для экспансии более тщательно. Составили шорт-лист стран и проанализировали их основные характеристики: MAU (месячная активная аудитория), paying share (доля платящих пользователей), ARPU (средний доход от одного пользователя). Далее взглянули на конкурентов, потенциальный объем установок и построили модель роста. Израиль оказался оптимальной страной, для того, чтобы обкатать эту модель. Мы заново провели локализацию, адаптировали продукт под израильский рынок, поработали с монетизацией и поддержкой, полностью переработали креативы и перезапустили рекламные кампании. Большую роль в нашем успехе сыграл сountry manager, который присоединился к команде весной. В настоящий момент мы выросли более чем в два раза по основным метрикам, в т.ч. по revenue и daily downloads. Мы не останавливаемся на достигнутом результате и планируем продолжить дальнейший рост на рынке Израиля. На следующий год в планах начать экспансию в 2-3 более крупных страны за пределами нашего основного региона – СНГ».