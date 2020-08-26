Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube

«Лаборатория Касперского» добавила в свое решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids функцию «Безопасный поиск на YouTube». Она дополняет штатные возможности фильтрации видеохостинга, превращая его в еще более безопасный для юных пользователей сервис. Решение поможет оградить ребят от нежелательного контента, связанного с жестокостью или содержащего нецензурную лексику, а также позволит ограничить поиск роликов об алкоголе и курении, или видео для взрослых.

Сегодня дети и подростки составляют одну из основных аудиторий YouTube: по данным нового опроса «Лаборатории Касперского», у 45% детей есть аккаунт в этом сервисе. Однако, наряду с огромным количеством образовательных, развивающих и безобидных игровых роликов, на платформе присутствуют материалы, которые могут негативно повлиять на юных пользователей.

«Дети могут достаточно остро реагировать на подобный контент. Часто нарушения сна, кошмары и другие физиологические проявления у школьников и дошкольников происходят именно на фоне увиденного в сети, – отметила Ольга Бочкова, детский психолог, руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой». – В моей практике, например, был случай, когда девятилетняя девочка испытала сильный стресс, по ошибке включив запись эротического характера. А ведь встречаются еще видео, подталкивающие к совершению опасных и даже угрожающих здоровью поступков. В таких обстоятельствах я рекомендую родителям обязательно контролировать, что смотрят малыши, обсуждать со школьниками, что может их ждать в интернете, а также использовать специальные программы и расширения, которые качественно отфильтруют контент в сети».

Функция в Kaspersky Safe Kids автоматически определяет, какие запросы вводит ребенок на видеохостинге в браузере (в Windows, Android и iOS) или в официальном приложении YouTube для Android. Если запрос относится к одной из шести категорий — алкоголь, табак, наркотики, ругательства, расизм или видео для взрослых, — вместо выдачи ребенок увидит заглушку с предупреждением, что тема небезопасная. Кроме того, программа позволяет родителям быть в курсе истории поиска ребенка на YouTube и уведомит, если он искал там что-то подозрительное.

«Ребенок может не осознавать, какой контент принесет ему вред, а у родителей не всегда есть возможность следить за тем, какие видео ищет их сын или дочь. Контролировать каждое движение мышкой или вовсе запрещать пользоваться популярными видеоплатформами — не самый лучший вариант, вот почему здесь стоит воспользоваться техническими решениями: как теми, которые встроены в самом сервисе, так и специализированными программами для детской онлайн-безопасности, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете. — Однако в любом случае важно комплексно подходить к процессу приобщения ребенка к виртуальному миру и развивать его цифровую грамотность: рассказывать о том, с какими угрозами он может столкнуться и объяснять, как их можно избежать».