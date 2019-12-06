«Лаборатория Касперского»: половина родителей считает, что интернет препятствует нормальному общению в семье

По данным «Лаборатории Касперского», половина российских родителей (53%) считает, что интернет и мобильные устройства могут стать препятствием для полноценного общения в семье.

По мнению 37% опрошенных, главной онлайн-угрозой для детской безопасности является интернет-зависимость. Чуть менее трети (30%) самой серьезной опасностью считают онлайн-груминг, то есть знакомство взрослого с ребенком в сети и установление с ним доверительных отношений с целью совращения. Сталкивались с этим, по данным опроса, 6% семей. 24% считают наиболее критичной интернет-угрозой кибербуллинг, столько же назвали ключевым риск потери финансовых данных, 22% — кражу личной информации ребенка.

Что касается сервисов, которые вызывают у взрослых опасения с точки зрения детской безопасности, то 31% считают, что в основном неприятности исходят от онлайн-кинотеатров, 23% видят источник зла в социальных сетях. Стриминговые площадки для трансляции различных игр и шоу, такие как Twitch, вызывают опасения у 18%. Только 15% видят риски, связанные с использованием видеохостингов типа YouTube, на которых контент размещают сами пользователи.

Чтобы обезопасить детей, родители предпринимают различные действия. Например, 49% вручную проверяют устройство, после того как им пользовался ребенок: смотрят историю в браузере и т.п. 28% отключают некоторые приложения, и столько же просто выключают устройство, после того как истекает установленный для ребенка лимит времени. Что касается специализированных приложений для детской онлайн-безопасности, их устанавливают 27% опрошенных. 25% используют средства родительского контроля, встроенные в устройство, а 19% — встроенные в роутер. В то же время каждый пятый не стремится каким-либо образом контролировать пребывание ребенка в интернете.

«Дети находят в сети много разного интересного для себя контента, но бесконтрольное использование интернета связано с определенными рисками: от угрозы получить на устройство программу-шифровальщик до знакомства с людьми, которые являются совсем не теми, за кого себя выдают. Безусловно, это, в первую очередь, задача родителей — научить ребенка интересно проводить время и в реальной жизни и понимать, что интернет — это огромный мир, в котором, так же, как и в офлайне, нужно соблюдать различные правила поведения», — сказал Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

«Понять, почему родители боятся интернет-зависимости, можно, современные дети действительно проводят очень много времени с гаджетом. Но в отличие от других угроз, того же онлайн-груминга или кибербуллинга, реальная интернет-зависимость, которую можно квалифицировать как болезнь, встречается лишь у 6% населения. В остальных случаях гаджет – только инструмент для общения, получения новой информации или развлечения», — отметила Ольга Бочкова, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой.

Чтобы помочь родителям защитить детей в интернете, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. Продукт помогает родителям быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете и что он там делает — в частности, какие сайты посещает и какие сообщения оставляют на его страничке в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids может оповещать взрослых о звонках и SMS на смартфоне ребенка, а также определять его текущее местоположении благодаря функции геолокации.