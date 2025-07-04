В каждой второй семье родители используют гаджеты как меру воздействия на детей

Более половины (52%) родителей в России манипулируют гаджетами, чтобы влиять на поведение своих детей. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе своего ежегодного опроса семей. Чем старше дети, тем больше времени они проводят в гаджетах, и многие взрослые в качестве наказания ограничивают количество экранного времени. Так, почти половина (45%) из тех, кто манипулирует гаджетами, угрожают забрать устройство за плохое поведение, более трети (35%) сокращают время на онлайн-игры, каждый пятый — отнимает у ребенка устройство в случае проступка. Некоторые родители напротив используют гаджеты в качестве позитивного подкрепления: почти треть (31%) дают доступ к устройству, чтобы поощрить ребенка за успехи и послушание. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведен в 2024 г. компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.

Эффективность подобных манипуляций вызывает сомнения. Каждый второй из тех, кто прибегает к ним, признает, что лишь иногда может таким образом повлиять на поведение ребенка. Такие действия могут негативно сказываться на отношениях в семье, приводить к ухудшению доверительных отношений между детьми и родителями. Так, 18% из тех взрослых, которые используют гаджеты в манипулятивных целях, стали чаще ссориться с ребенком из-за запретов, а 10% из них отмечают, что ребенок стал более скрытным.

«За стремлением детей и подростков пользоваться гаджетами стоят их потребности. Это и потребность в причастности — общение с теми, кто тебя понимает, разделяет интересы, и в познании нового, — сказала Нина Потапенко, руководитель направления по работе со школами благотворительного фонда «Шалаш». — Подросткам особенно важна автономия — возможность делать собственный выбор и получать свой опыт. Для детей младшего возраста в семье можно ввести прозрачные и последовательные правила об экранном времени. С ребятами постарше актуально говорить про цифровой мир напрямую. Если родитель посмотрит на экранное время с точки зрения потребностей, то возникнет новое пространство для диалога с ребенком. Это и разговор об интересах ребенка, и разговор о безопасности в цифровом пространстве, о кибербуллинге».

«Использование гаджетов в качестве меры наказания или поощрения в краткосрочной перспективе кажется действенным инструментом. Но подобное отношение может привести к нежелательным результатам: дети могут начать воспринимать устройство как предмет торга, что может формировать нездоровые цифровые привычки. Более эффективной стратегией будет помочь ребенку выработать осознанное отношение к гаджетам — обсуждать правила их использования, объяснять важность цифрового баланса и показывать на личном примере, как технологии могут быть источником знаний и развития, а не только развлечений. Все это требует долговременной работы, но в перспективе окажется наилучшим решением», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».