Исследование: большинство детей, рассказавших родителям об онлайн-травле, справились с проблемой благодаря этому

Каждый десятый ребёнок получал в интернете обидные сообщения или мемы либо сталкивался с тем, что в сети создают группы или паблики специально, чтобы его задеть. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе своего ежегодного опроса семей по всей России. Эксперты компании отмечают, что цифры могут быть ещё выше, ведь дети не всегда готовы рассказывать о случаях онлайн-травли в их адрес. О том, что в подобной ситуации оказывались их друзья и знакомые, сообщили 18% детей.

Систематические оскорбления в сети можно трактовать как проявление кибербуллинга, или онлайн-травли. Её последствия могут быть крайне негативными для психики ребёнка. Так, из тех родителей, кто знает, что ребёнок подвергался кибербуллингу, 25% отметили у него снижение самооценки, 21% — сильный стресс, ещё 21% — замкнутость и уход в себя. Однако это далеко не все результаты такой агрессии.

«Кибербуллинг отличается от „очной“ травли двумя принципиальными характеристиками, — сказала Мария Новикова, научный сотрудник Института образования ВШЭ. — Во-первых, онлайн-пространство анонимно, а анонимность, к сожалению, развязывает руки агрессорам, даёт им больше возможностей. Во-вторых, в онлайне информация распространяется молниеносно, и человек в один момент оказывается под пристальным вниманием множества людей, знакомых и незнакомых, масштабы травли могут быстро и значительно увеличиваться. Даже если исходное сообщение удалено, часто остаются его копии, сделанные другими пользователями».

Половина тех детей, которые столкнулись с оскорблениями в сети, пытались справиться с проблемой самостоятельно, 43% — обратились за помощью к родителям. Взрослые стараются поддержать их разными способами: 59% родителей из тех, чьи дети обратились к ним за помощью, оказали им моральную поддержку, 53% — посоветовали, как общаться с обидчиками, 33% — обратились в школу, 24% — сами разговаривали с агрессорами.

Большинство (81%) тех детей, которые обратились за помощью к родителям, признали, что это помогло им решить проблему — полностью или частично. Это говорит о том, как важно выстраивать в семье доверительные отношения.

«Ребёнок, которого травят в Сети, становится более скрытным: начинает закрывать экран телефона, быстро выключать монитор компьютера, когда кто-то входит в комнату. Он начинает тревожиться, когда ему приходят новые сообщения, — сказала Анна Цепляева, директор онлайн-школы Европейской гимназии. — Первое, что нужно сделать взрослому, чей ребёнок столкнулся с кибербуллингом, — успокоиться. Необходимо зафиксировать признаки травли, желательно сделать скриншоты и заверить их у нотариуса или юриста. Лучше всего сразу фиксировать всё, что происходит, и обращаться в администрацию школы, если речь идёт о травле со стороны одноклассников или других учеников той же школы, в случае угроз жизни и здоровью — в правоохранительные органы. Можно также обратиться в службу поддержки площадки, на которой происходит кибербуллинг, если это игра или социальные сети. Ну и, конечно, родитель должен поговорить с ребёнком и объяснить, что из этой ситуации можно выбраться и у них получится найти правильное решение. Возможно, ребёнку стоит дополнительно разобрать эту историю с психологом».

«В сложной ситуации, например, когда ребенок серьёзно психологически травмирован, то есть появились трудности с питанием, сном, самооценкой, возникли стремление к изоляции, чувство вины или стыда, необходимо обратиться за профессиональной помощью к психологу. Негативные события, происходящие в онлайн-пространстве, могут травматизировать человека и сказаться на том, как он сам себя воспринимает. В случае с ребёнком речь идёт о формирующейся идентичности, а значит, урон наносится более значительный», — сказала Дарья Яушева, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье».

Одной из новых угроз в цифровой среде становится травля с использованием дипфейков — технологий, позволяющих создавать поддельные, но убедительные изображения, видео и аудио с помощью нейросетей. Фотографии жертвы встраиваются в компрометирующие изображения и видео. Уже есть и дети, и взрослые, которые сталкивались с созданием дипфейков со своим участием. Их доля, согласно опросу, пока невысока — 1% среди детей и 2% среди взрослых, но проблема существует и будет усугубляться.

«Дипфейки получают всё большее распространение. Поэтому очень важно уже сейчас учиться распознавать их. Хорошо бы, чтобы родители и учителя рассказывали детям о рисках, связанных с искусственным интеллектом, а также учили их защищать свою цифровую идентичность — настраивать приватность в соцсетях, осознанно относиться к публикации личных фото и быть осторожными при использовании ИИ-инструментов», — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».