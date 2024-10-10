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«Лаборатория Касперского»: 30% детей в России играют в онлайн-игры, которые не подходят им по возрасту

По данным исследования «Лаборатории Касперского», почти каждый третий ребенок в России когда-либо играл в видеоигру, неподходящую ему по возрасту. В то же время четверть родителей не знают о том, был ли у их детей подобный опыт. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведен компанией ОнИн по заказу «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.

Видеоигры — распространенный среди юных пользователей способ проводить свободное время. Cогласно данным опроса, в каждой третьей семье дети играют каждый день. Не менее двух часов в будни и не менее четырех в выходные дети уделяют геймингу в 15% семей, до трех раз в неделю по паре часов — в 28% семей.

«Родители часто волнуются, что дети слишком много времени проводят за игрой в гаджете. Конечно, важно следить за тем, чтобы ребенок соблюдал режим, высыпался, отдыхал от экрана, занимался физической активностью, но не стоит искать исключительно в компьютерных играх корни всех проблем. Родителям стоит занимать в этом поле проактивную позицию, интересоваться новинками, которые предлагает индустрия видеоигр, и, конечно, спрашивать у ребенка о его игровых предпочтениях. Это важно в первую очередь для того, чтобы вы могли влиять на то, во что он будет играть, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Более того, важно обращать внимание на то, какая возрастная маркировка стоит у интересующей его игры: как правило, если ее содержание не подходит пользователям младше 18 лет, это будет указано в описании. Сегодня большое многообразие игр, многие из них включают образовательные модули, поэтому мы рекомендуем не запрещать этот вид досуга, а искать компромисс».

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» рекомендует родителям:

– интересуйтесь тем, в какие игры играют ваши дети. Идеальным вариантом будет, если вы и сами попробуете поиграть в них. Это поможет сделать отношения в семье более доверительными, а также понять, чем увлекается ребенок;

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– если вы столкнулись с тем, что ребенок много играет, то попробуйте проанализировать причины, а также ответить на вопрос, есть ли у него альтернатива, которая ему нравится, спросите, чем бы он хотел заниматься кроме игр;

– следите за информацией об актуальных киберугрозах и разговаривайте с детьми о рисках, с которыми они могут столкнуться в сети.

– рассказывайте детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учите их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников;

– используйте программу родительского контроля на устройстве ребенка. Она позволит ограничить скачивание приложений на устройстве или установить расписание, по которому этими приложениями можно пользоваться.

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