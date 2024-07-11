Россияне стали чаще пользоваться цифровыми финансовыми сервисами ​

Росбанк проанализировал цифровые привычки порядка 2 млн россиян и 113 тыс. компаний и выяснил, что динамика спроса год от года на онлайн-сервисы для управления финансами остается высокой.

С начала 2023 г. во всех регионах России все больше граждан подключают онлайн-банк. С января 2023 г. по май 2024 г. их количество увеличилось почти на 30%. Больше всего пользователей мобильного и интернет-банка в Москве и области, Восточной Сибири и в Поволжье. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Согласно статистике, 95% клиентов предпочитают мобильный банк и только 5% веб-версию. Причем 70% устройств, с которых клиенты заходят в приложение – это iPhone, Xiaomi и Samsung.

По данным исследования, с мая 2023 г. более чем в два раза вырос объем оплаты услуг ЖКХ онлайн. Кроме того, пользователи мобильного приложения банка распробовали оплату по QR-коду. Объем таких покупок увеличился более чем в три раза за год. Данный тип операции занял по популярности почетное третье место, обогнав переводы по номеру карты и внутрибанковские переводы.

В десятке самых популярных дистанционных услуг с мая 2023 г. – открытие вкладов. Среднее количество депозитов, оформляемых онлайн, увеличилось в 1,5 раза с мая 2023 г. по май 2024 г. На фоне роста ключевой ставки предложения банков по депозитам становились все выгоднее. Благодаря доступности услуги открытия вклада онлайн россияне могли, не выходя из дома, сравнить условия в разных кредитных организациях и направить сбережения в выбранный банк, чтобы зафиксировать привлекательную для себя ставку.

Постепенно растет спрос на цифровые дебетовые карты. С мая 2023 г. по май 2024 г. количество оформляемых дистанционно карт выросло в 1,7 раза.

Согласно имеющимся данным, в топ-5 самых популярных операций во всех регионах России вошли переводы по номеру телефона через СБП, между своими счетами, оплата товаров и услуг по QR-коду, платежи за мобильную связь, интернет, ЖКХ в приложении и внутрибанковские переводы. Объем операций по СБП за год с мая 2023 г. увеличился более чем в 1,5 раза.

При этом в Приволжском регионе чаще, чем в других, совершают платежи по реквизитам в пользу юридического лица, а жители Сибирского и Московского регионов лидируют по использованию вышеупомянутых сервисов из топ-5.

В числе самых редких онлайн-операций обмен валюты в связи с действующими ограничениями.

Несмотря на рост клиентской базы в Росбанке почти на 30% за последний год, количество граждан, посещающих отделения, уменьшилось в четыре раза. Так, если в августе 2023 г. офисы банка посетили почти 1,2 млн клиентов, то, например, в мае 2024 г. лишь порядка 300 тыс. человек. Многие клиенты начинают предпочитать дистанционные каналы. Например, в Московском регионе, который значительно опережает остальные по количеству клиентов, посещающих отделения, количество визитов за 12 месяцев с мая 2023 г. сократилось в 1,6 раза.

Традиционно больше всего предпочитают дистанционные сервисы банка посещению отделений жители Урала и Дальнего Востока. По сравнению с маем 2023 г. в мае 2024 г. количество визитов в этих регионах сократилось наполовину.

Малые и крупные предприятия также проявляют заинтересованность в онлайн-сервисах, чтобы уменьшить документооборот и количество посещений банка. Например, в июне 2024 г. 94% клиентов-юридических лиц в целом по стране запрашивали необходимые справки онлайн, и только около 6% представителей бизнеса обратились за документами в отделение банка.

Все больше компаний подключают мобильное приложение банка. Доля новых пользователей к общему количеству клиентов, у которых есть мобильное приложение, составила около 46% за шесть месяцев 2024 г. Самыми частыми действиями онлайн остаются подписание документов (включая письма, депозитные сделки и зарплатные ведомости), заказ выписки и просмотр остатка на счетах, подписание платежных поручений разных типов, а также обращения в банк, например, для заказа справок.

Что касается спроса на дистанционные сервисы в разных регионах России, за шесть месяцев 2024 г. количество новых пользователей-юридических лиц мобильного приложения банка в Центральном федеральном округе увеличилось на 34,7%.

Топ-3 областей-лидеров по подключениям мобильного банка: Москва и Московская область; Воронежская область; Липецкая область.

Количество юридических лиц, подключивших мобильное приложение банка с января по июнь 2024 г., в Приволжском федеральном округе выросло на 15,4%.

Топ-3 областей-лидеров по подключениям мобильного банка: Пензенская область; Республика Башкортостан; Нижегородская область.

В Сибирском федеральном округе за шесть месяцев 2024 г количество компаний, ставших пользователями приложения банка увеличилось на 14,88%.

Топ-3 областей-лидеров по подключениям мобильного банка: Новосибирская область; Красноярский край; Иркутская область.

В Росбанке отмечают, что благодаря развитой инженерной культуре россияне активно пользуются финтех-инновациями, стремятся максимально освободить свою жизнь от рутинных задач и сконцентрироваться на главных целях. Поэтому один из аспектов конкуренции между банками сейчас – это уровень сервиса, простота и удобство, доступность услуг, дистанционные возможности. Клиент хочет, чтобы банк был у него в кармане, в буквальном смысле, и можно было в любое время дня и ночи решить возникший вопрос.