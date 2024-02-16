«МегаФон» расширил покрытие сети 4G на популярном горнолыжном комплексе Хехцир

«МегаФон» увеличил территорию покрытия и надежность мобильного интернета в разгар горнолыжного сезона на открывшемся в начале года горнолыжном комплексе «Хехцир» недалеко от Хабаровска. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры провели модернизацию существующего оборудования, что позволило расширить территорию покрытия сети 4G для отдыхающих на территории комплекса гостей, обеспечив более стабильное LTE-соединение.

Современный горнолыжный комплекс «Хехцир» - первый крупный курорт вблизи города, где можно отдыхать зимой. Раньше в окрестностях были только небольшие базы, поэтому поклонники горнолыжного спорта выезжали на комплексы Комсомольска-на-Амуре. Новую спортивно-туристическую территорию в Хабаровске создали на месте существовавшей здесь когда-то базы «Спартак». Строительство подъемников, прокладывание трасс, создание системы искусственного оснежения и всей необходимой инфраструктуры займет не один год, но первая очередь курорта приняла любителей горных лыж и сноуборда уже в 3 января 2024 г. Планируется создать не просто горнолыжный комплекс, а современный круглогодичный курорт мирового уровня, который сможет принимать более 200 тыс. гостей в год. В перспективе на курорте хотят принимать как обычных отдыхающих, так и профессиональных спортсменов из Хабаровского края, ближайших российских республик, краев и областей, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«На Дальнем Востоке сезон катания обычно открывается в декабре и длится почти до конца апреля. Поскольку курорт намерены сделать всесезонным, организовав зоны для развлечений в другое время года, мы расширили зону покрытия мобильного интернета уже сейчас и запланировали установку новой базовой станции, чтобы сеть 4G надежно покрыла всю территорию комплекса, позволяя жителям и гостям Хабаровского края не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Горнолыжный комплекс «Хехцир» в Хабаровском районе является частью флагманского проекта губернатора Михаила Дегтярева «Край притяжения. Туризм в удовольствие», также спортивно-туристический центр вошел в национальный проект «Туризм», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. В конце 2023 г. ГЛК «Хехцир» удостоился звания «Инвестиционный проект года» на федеральном уровне.

Концепция комплекса предусматривает семейный отдых, поэтому на склонах горы оборудуют две горнолыжных трассы: одна для начинающих, «Зеленая трасса» на правом склоне и более крутая для опытных горнолыжников - «Красная трасса». Обе примерно одинаковы по протяженности – 1200 метров. На «Хехцире» также разместятся гостиницы, рестораны, оздоровительные комплексы и краевая школа по горнолыжному спорту.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.