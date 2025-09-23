Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры Амурской области и «Перспективный мониторинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов и генеральный директор компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») Роман Кобцев подписали соглашение о сотрудничестве по формированию системы государственного управления с использованием информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Перспективный мониторинг» — один из участников российского рынка коммерческих SOC, исследований защищенности и расследования инцидентов, а также разработчик собственных продуктов в области информационной безопасности. Флагманский продукт компании — учебно-тренировочная платформа Ampire, которая используется для практического обучения студентов и специалистов по информационной безопасности.

В рамках подписанного соглашения стороны будут обмениваться технологиями, опытом и знаниями, а также проводить совместные мероприятия, направленные на повышение уровня цифровой безопасности региона. В том числе «Перспективный мониторинг» будет оказывать поддержку Минцифры Амурской области в развитии образовательной среды на базе высших учебных заведений региона, направленных на усиление подготовки и повышения квалификации специалистов по информационной безопасности.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

«Подписанное соглашение — важный этап нашего сотрудничества и укрепления деловых связей с Амурской областью. В регионе много внимания уделяется повышению безопасности цифрового пространства на всех уровнях, применению современных систем и услуг в области защиты информации. При этом активно прорабатываются и вопросы повышения навыков у специалистов по ИБ, и общей осведомленности населения в вопросах кибербезопасности, в том числе среди наиболее уязвимой категории, которую составляют дети и подростки. Мы с готовностью поддерживаем такие начинания. К настоящему моменту наши эксперты уже провели киберучения для специалистов органов государственной власти на киберполигоне Ampire, а также открытый урок для школьников на специализированной версии платформы Ampire Junior. Постараемся и в дальнейшем содействовать повышению кибербезопасности региона своими цифровыми продуктами и услугами», — сказал Роман Кобцев.

«Защита объектов критической информационной инфраструктуры, от которых зависит работа систем региона, — один из наших ключевых приоритетов. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать повышению эффективности этой защиты как с точки зрения оптимизации и развития процессов, так и со стороны образовательных инициатив. Вместе мы сможем успешно противостоять цифровым вызовам современности», — отметил Денис Земнухов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Российские микроэлектронные предприятия вложили более 30 миллиардов в производства по выпуску кремниевых пластин

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще