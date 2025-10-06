Разделы

МТС улучшила сеть в поселке старателей на берегу Зейского моря

МТС сообщает о запуске сети 4G в новом частотном диапазоне в поселке Береговой Зейского округа. Благодаря проведенным работам для жителей скорость мобильного интернета возросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Береговой известен, как один из центров золотодобычи в Амурской области. Более 100 лет назад в этих краях были обнаружены залежи драгоценного металла, основанный старателями поселок, называли Дамбуки. Во время строительства Зейской ГЭС и затопления территории водохранилища населенный пункт перенесли на новое место и дали современное название. Новое качество связи доступно на всей территории поселка, а также социальных и образовательных объектов и учреждений культуры. Мобильный интернет позволит сотрудникам предприятий быть на связи со своими близкими и оперативно реагировать в случае нештатной ситуации.

«В связи с ростом нагрузки на сеть и активным использованием интернет-сервисов мы проводим модернизацию сети и развиваем телеком-инфраструктуру на всей территории Амурской области. Для жителей малых и удаленных районов скоростной мобильный интернет, это не только цифровой комфорт, но и возможность при необходимости быстро связаться со службами спасения, решить привычные бытовые вопросы, как например, оформление документов и справок, экономя время и силы. После проведенных работ на 20% увеличился интернет-трафик у абонентов Берегового, жители стали больше проводить времени в сети, общаясь в мессенджерах, используя в рабочих и образовательных целях, а также для игр и развлечений», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

