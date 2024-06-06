МТС: амурчане в лидерах среди отдыхающих в Приморском крае

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel на базе обезличенных данных проанализировала динамику туристических поездок на Дальнем Востоке в 2023 г. Приморскому краю принадлежит доля в 20% от всех туристических поездок в регионы ДФО. В лидерах среди отдыхающих в Приморье – хабаровчане (36%), амурчане (12%) и москвичи (8%). Чтобы туристам было проще сориентироваться в особенностях и преимуществах дальневосточной кухни, МТС Travel запустил бесплатный гастрономический путеводитель по Владивостоку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрономический гид МТС Travel придет в виде SMS со ссылкой на подробный онлайн-путеводитель всем туристам, приезжающим в Приморский край. Гид, составленный экспертами ресторанной отрасли, футблогерами и гастроэнтузиастами, расскажет о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу кухни Дальнего Востока. Туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника.

В гастрогиде собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, показывающих дальневосточную кухню с разных сторон — рестораны с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, заведения, специализирующиеся на блюдах из мяса и дарах тайги. Также в гиде представлены рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни и места для атмосферных завтраков, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты, колоритные кафе с экзотической едой «не для всех» и подборки заведений, специализирующихся на напитках. В путеводителе также можно найти советы и рекомендации по отдыху в Приморском крае.

«Для амурчан Владивосток и Приморье одна из самых популярных туристических локаций. Благодаря транспортной доступности многие дальневосточники выбирают личное авто для путешествия в Приморский край, чтобы позагорать на пляже в многочисленных бухтах, а на обратном пути заехать во Владивосток для культурной и гастрономической программы или посетить торговые центры. Приморская кухня обширна и способна удивить даже искушенного гурмана. Гастрогид от МТС поможет подобрать необычные места отдыха в Приморском крае и познакомит с изысками дальневосточной кухни», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина

Путешественники, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.