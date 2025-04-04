МТС первой из телеком-операторов запустила сеть LTE в Верхнеильиновке

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Вернеильиновка Завитинского округа. Благодаря отечественной базовой станции «Иртея» доступ к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам получили более 150 местных жителей и работники фермерских хозяйств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование отечественного производства обеспечивает доступ к сети LTE на всей территории малого населенного пункта, где расположены жилые дома сельчан, а также дом культуры, фельдшерский пункт и отделение почты. Теперь местные жители могут получать онлайн необходимые справки и документы, удаленно учиться, покупать билеты на поезд и рейсовый автобус, а местные фермеры получать сводки с прогнозами погоды, хвастаться урожаем и заключать договоры с покупателями.

Верхнеильиновка расположена в 25 километрах от федеральной трассы «Амур» и 29 километрах до окружного центра – города Завитинск, рядом с Завитинским заказником. На охраняемой территории площадью более 35 тыс. гектар встречаются краснокнижные растения, животные и птицы, в том числе дальневосточный аист.

«МТС продолжает расширять сеть LTE в Амурской области, устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря телеком-оборудованию отечественного вендора мы обеспечили современными услугами связи жителей Верхнеильиновки, которые теперь могут пользоваться всеми цифровыми сервисами: от мессенджеров и маркетплейсов до онлайн-банков и кинотеатров. В ближайшее время «Иртея» будет запущена еще в семи районах области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Базовые станции «Иртея» построены по принципу открытых стандартов Open RAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции. Новые базовые станции установлены на существующей сети и интегрированы в ее работу.

Амурская область стала одним из ключевых регионов в России, где было получено и подключено оборудование российского телеком-вендора. Первая в Амурской области отечественная базовая станция «Иртея», стандарта LTE 1800, усилила покрытие мобильной сети в одном из старейших сел области – Новинке. Также первые российские базовые станции запущены еще в трех дальневосточных регионах: Бурятии, Приморском и Хабаровском краях.