Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

МТС первой из телеком-операторов запустила сеть LTE в Верхнеильиновке

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Вернеильиновка Завитинского округа. Благодаря отечественной базовой станции «Иртея» доступ к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам получили более 150 местных жителей и работники фермерских хозяйств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование отечественного производства обеспечивает доступ к сети LTE на всей территории малого населенного пункта, где расположены жилые дома сельчан, а также дом культуры, фельдшерский пункт и отделение почты. Теперь местные жители могут получать онлайн необходимые справки и документы, удаленно учиться, покупать билеты на поезд и рейсовый автобус, а местные фермеры получать сводки с прогнозами погоды, хвастаться урожаем и заключать договоры с покупателями.

Верхнеильиновка расположена в 25 километрах от федеральной трассы «Амур» и 29 километрах до окружного центра – города Завитинск, рядом с Завитинским заказником. На охраняемой территории площадью более 35 тыс. гектар встречаются краснокнижные растения, животные и птицы, в том числе дальневосточный аист.

«МТС продолжает расширять сеть LTE в Амурской области, устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря телеком-оборудованию отечественного вендора мы обеспечили современными услугами связи жителей Верхнеильиновки, которые теперь могут пользоваться всеми цифровыми сервисами: от мессенджеров и маркетплейсов до онлайн-банков и кинотеатров. В ближайшее время «Иртея» будет запущена еще в семи районах области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Базовые станции «Иртея» построены по принципу открытых стандартов Open RAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции. Новые базовые станции установлены на существующей сети и интегрированы в ее работу.

Амурская область стала одним из ключевых регионов в России, где было получено и подключено оборудование российского телеком-вендора. Первая в Амурской области отечественная базовая станция «Иртея», стандарта LTE 1800, усилила покрытие мобильной сети в одном из старейших сел области – Новинке. Также первые российские базовые станции запущены еще в трех дальневосточных регионах: Бурятии, Приморском и Хабаровском краях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153