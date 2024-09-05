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МТС добавила скорости LTE на станции Ерофей Павлович

МТС обновила телеком-оборудование в поселке Ерофей Павлович. Модернизация позволила увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета белее чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет доступен на всей территории поселка, расположенного на въезде в Амурскую область со стороны Забайкалья. Ерофей Павлович – назван в честь землепроходца Ерофея Хабарова и встречает путешественников по Транссибирской магистрали или по федеральной трассе «Амур».

Более чем столетняя история поселка связана с железной дорогой. Возникнув как рабочий поселок во время строительства Транссиба в 1909 г., Ерофей Павлович постепенно рос и застраивался, превратившись в крупный населенный пункт, вся жизнь которого все также сосредоточена вокруг железной дороги.

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Цифровизация

Благодаря проведенным работам скоростная сеть мобильного интернета МТС охватывает жилые районы с многоэтажной и коттеджной застройкой, социально значимые объекты поселка: школу, детский сад, больницу, магазины и торговые центры, парк и зоны отдыха, промышленные территории, авто- и железнодорожный вокзал.

«Обновление телеком-инфраструктуры дает положительный импульс для развития туризма и инфраструктуры гостеприимства. Въезжая в Амурскую область, путешественники могут сделать остановку на пару дней и спланировать экскурсию, например, в Албазинский острог, чтобы узнать больше об истории освоения Дальнего Востока и о героической осаде острога. Скоростной интернет также позволит местным жителям пользоваться экосистемными сервисами МТС на комфортных скоростях, удаленно учиться и работать», — отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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