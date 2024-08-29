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МТС модернизировала LTE-сеть в Серышево для жителей и транзитных перевозчиков

МТС сообщает о модернизации сети LTE в Серышево. Обновленные скорости мобильного интернета также доступны на участке возводимого путепровода над Транссибирской магистралью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новыми скоростями мобильного интернета могут воспользоваться более 9 тыс. жителей Серышево в центральных и отдаленных районах поселка, а также водители грузового и пассажирского транспорта на участке оживленной трассы пересекающую железнодорожную магистраль. На сегодняшний день здесь завершаются строительные работы по возведению путепровода, который позволит кратно увеличит автомобильный трафик.

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Цифровизация

Благодаря проведенным работам устойчивой связью обеспечены водители и пассажиры автотранспорта, следующего транзитом через Серышево. Обновленные скорости сети МТС позволят загружать навигационные карты, обмениваться сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, подключать развлекательные сервисы и онлайн-игры даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«В Серышевском округе сосредоточены крупные посевные площади, а также предприятия по переработке продукции сельского хозяйства. Развитие транспортной инфраструктуры активизирует рост пассажирских и грузоперевозок в рамках округа и всего региона. Поэтому МТС развивает телеком-инфраструктуру, наращивая запас емкости сети и добавляя скорости мобильного интернета для стабильного соединения, в местах с большим количество транзитных абонентов», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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