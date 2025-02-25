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МТС улучшила LTE-сеть в селе амурских аграриев

МТС улучшила качество мобильной сети в селе Раздольное Тамбовского округа. Специалисты МТС переключили частоты на современный формат LTE, что позволило увеличить скоростные характеристики сети, повысить емкость и стабильность ее работы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть LTE доступна для почти 2000 жителей села и сотрудников агрофирмы «Партизан». На территории Раздольного расположены складские и производственные помещения предприятия, которое занимается выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, и производством продуктов питания. Более 280 видов готовых продуктов агрофирмы поступает на прилавки магазинов Амурской области.

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Благодаря проведенным работам аграрии и сельхозпредприятия Тамбовского округа получили возможность наращивать использование цифровых технологий, работающих при помощи скоростной LTE-сети, внедрять датчики мониторинга микроклимата и контроля доступа в зернохранилища и животноводческие комплексы, а также системы видеомониторинга и безопасности.

«Рост качественных характеристик был достигнут за счет совершенствования телеком-инфраструктуры – перевод дополнительного спектра частот под современный стандарт LTE. Это позволило обеспечить жителей Раздольного скоростным доступом к популярным интернет-приложениям. Теперь сельчане могут загружать в мессенджеры видео урожая в формате UltraHD, проходить обучение о новых аграрных инновациях онлайн и использовать привычные цифровые сервисы даже в часы максимальной нагрузки на сеть», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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