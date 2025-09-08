Разделы

Школьники микрорайона Тепличный начали учебный год с гигабитным интернетом МТС

МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Благовещенске. В результате строительства новых и модернизации имеющихся сетей еще более 7000 семей, проживающие в микрорайоне Тепличный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в 40 многоквартирных домах, расположенных на улицах Тепличная, 1-я Тепличная, Воронкова и Василенко. Теперь жители могут воспользоваться цифровым телевидением и интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше, чем скорость обычного домашнего интернета. Гигабитный канал позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Жители могут загружать или скачивать большие файлы, смотреть видео в разрешении или , а школьники подключаться по видеосвязи к конкурсам, олимпиадам или заниматься с педагогами онлайн. Кроме того, мощности 1Гбит/с хватит, чтобы обеспечить подключением все элементы цифрового дома: датчики, смарт-технику и видеонаблюдение.

«Современные реалии диктуют новые потребности в скоростных показателях домашнего интернета. Благовещенск активно застраивается, появляются новые микрорайоны, поэтому одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед нами, это обеспечение доступа к цифровым услугам экосистемы МТС как можно большего числа благовещенцев», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

