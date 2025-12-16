Разделы

Мобильная сеть МТС заработала для жителей Талали

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства, подключила к цифровым сервисам около 200 жителей села Талали недалеко от границы с Китаем. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильная сеть МТС покрывает всю территорию небольшого села и обеспечивают связью жилые дома на улицах: Калинина, Заречная, Лесная, Молодежная, Переселенческая, а также библиотеку и почтовое отделение. Теперь жители могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми экосистемными сервисами МТС: общаться в мессенджерах и социальных сетях, загружать обновления для гаджетов, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы, пользоваться банковскими и государственными сервисами.

Талали одно из старейших населенных пунктов Амурской области. Оно расположено недалеко от российско-китайской границы на берегу реки Талали. Название села происходит от эвенкийского «тала» и в переводе означает «идти вдоль солонца».

«Мы продолжаем обеспечивать жителей малых сел области всеми современными возможностями, которые дает цифровизация. Талали стало пятым населенным пунктом в этом году, которое было обеспечено связью МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства. Так, ранее доступ к экосистемным сервисам МТС получили жители соседнего с Талали приграничного села Симоново, а также Белоцерковки, Тавричанки и Дальневосточного», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

