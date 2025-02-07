Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 1500 квартир Свободного подключено гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС» сообщает о расширении гигабитной сети домашнего интернета в городе Свободном. Более 1500 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в 31 многоквартирном доме в густонаселенных районах города. Скоростной домашний интернет заработал на улицах 50 лет Октября, Вокзальная, Инженерная, Карла Маркса, Ленина, Мухина, Октябрьской, Орджоникидзе, Почтамтской, Управленческой и Литвиновской.

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Цифровизация

Теперь свободненцы могут подключать требовательные к скоростным характеристикам сети гаджеты для комфортного просмотра онлайн-фильмов и передач в формате Ultra HD, стриминга, заниматься с репетитором через интернет, удаленно работать, пользоваться образовательными порталами, причем даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Арендаторы из числа вахтовых работников и туристов благодаря скоростному интернету смогут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться туристическими порталами и сервисами, чтобы больше узнать о Свободном и популярных местах отдыха.

«В Свободном возводятся несколько жилых домов, поэтому гигабитная сеть предусматривает дополнительный резерв для подключения новых многоэтажек, сдача которых пока только планируется. Ведь сегодня в каждой семье большое количество различных гаджетов и их число только растет, как растет и потребность в подключении к гигабитной сети. Поэтому МТС ведет активную работу по развитию телеком-инфраструктуры в Амурской области, чтобы амурчане могли с комфортом пользоваться скоростным домашним интернетом, мобильной связью и цифровыми сервисами», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще