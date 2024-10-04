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БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС»

ООО «Научно-исследовательский центр цифровых технологий» (ООО «НИЦ ЦТ») провел тестирование блока центрального процессора БЦП03-02 производства АО НПК «АТРОНИК», в котором был установлен вычислительный модуль на базе процессора «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068), разработанного АО «МЦСТ». Об этом CNews сообщили представители АО «НПК «АТРОНИК».

Блок БЦП03-02, построенный на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068), представляет собой безвентиляторный компьютер для задач, требующих непрерывного режима работы в суровых условиях эксплуатации, в том числе на транспорте. БЦП03-02 является одним из исполнений компьютерной платформы БЦП03 особенностью которой является модульный принцип построения, благодаря чему, изделие может быть построено на базе процессоров Intel Atom (БЦП03), Baikal-M (БЦП03-01) «Эльбрус-2С3» (БЦП03-02) и модифицировано по техническим требованиям заказчика.

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АО «НПК «АТРОНИК»
БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС»
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В процессе тестирования была подтверждена полная совместимость блока центрального процессора БЦП03-02 c операционной системой реального времени «ПромОС», которая разработана Департаментом систем промышленной автоматизации ООО «НИЦ ЦТ».

Операционная система реального времени «ПромОС» - специализированная операционная система реального времени, разработанная для компьютерных систем, применяемых на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), и предназначенная для использования на платформах, обеспечивающих выполнение критических функций при управлении технологическими и производственными процессами, а также на бортовых и мобильных вычислительных платформах.

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