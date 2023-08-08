«Рускомполимер» планирует открыть шесть производств полимерных композитных водонапорных башен

Завод «Рускомполимер» (Ленинградская область) производит композитные водонапорные башни (БПНК — башни полимерные напорные композитные), которые можно использовать не только для бесперебойного снабжения чистой водой, но и с целью развития инфраструктуры в малых населенных пунктах, в том числе, для посадки и подзарядки беспилотников, улучшения покрытия сотовой связи и противопожарного наблюдения.

В России эксплуатируется 120 тыс. водонапорных башен, ежегодно требуют замены 8 тыс., остальные каждые два-три года нуждаются в дополнительном обслуживании. Их производство, обслуживание и переработка оказывают негативное влияние на окружающую среду. Применение полимерных композитных башен позволяет, в первую очередь, решать задачи национального проекта «Экология»: снабжение чистой водой, снижение негативного влияния на окружающую среду, сбережение ресурсов. Срок службы таких башен — 50 лет, в отличие от металлических, которые требуется менять каждые 15 лет. Это позволяет сократить расходы на обслуживание и количество циклов переработки. Преимущество БПНК в том, что они сохраняют качество и постоянную подачу воды, не ржавеют, не промерзают зимой, не требуют регламентных работ. БПНК производятся из отечественного сырья по запатентованной технологии компании «Рускомполимер», что способствует развитию технологического суверенитета страны.

Помимо этого, БПНК создают экосистему и открывают новые возможности для развития и оптимизации инфраструктуры в малых населенных пунктах. Благодаря выгодному размещению водонапорных башен на возвышенностях достигается максимальное покрытие для средств связи и увеличивается дальность обзора для противопожарного наблюдения. Прилегающая охраняемая территория подходит для организации площадок приземления и подзарядки беспилотных авиасистем (БАС).

«БПНК – это инновационное комплексное решение для рационального использования ресурсов. У нас есть короткий план на ближайшие пять лет — открыть шесть производств композитных башен. Мы предлагаем вход в управляющую компанию с этими производствами с выходом в 2028 г. на оборот в 3,2 млрд руб. в год. Для развития БАС лучше не придумать — это система сот для посадки и зарядки БПЛА, расположенных в самых высоких точках населенных пунктов», — отметил Олег Лоцман, директор по развитию компании «‎Рускомполимер».

***

Как SIEM интегрирует и анализирует сигналы от ИБ-компонентов инфраструктуры Безопасность

Завод «Рускомполимер» основан в 2017 г., производит емкости и изделия различного назначения: гальваническое, очистное, вентиляционное оборудование, включая пищевые, химически стойкие танки-контейнеры для хранения, транспортирования жидкостей, напорные башни, колодцы из композитных материалов, канализационные фильтры, очистные и дозирующие станции.

Собственная разработка компании – запатентованная торговая марка ARM-VATEX, под которой производится продукция из комбинированных полимерных и композитных материалов.