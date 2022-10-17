«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз

В 2022 г. количество атак на онлайн-ресурсы АвтоВАЗа выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом число DDoS-атак увеличилось в 18 раз – отмечают специалисты компании «РТК-Солар», которая обеспечивает киберзащиту сайта lada.ru и субдоменов дилерской сети АвтоВАЗf. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS.

Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АвтоВАЗа от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). Если в январе-сентябре 2021 г. с его помощью было выявлено и заблокировано порядка 45 тыс. DDoS-атак, то в 2022 – уже 811 тыс. Общее же количество атак средней и высокой критичности выросло с 350 до 935 тыс.

«Сервисная модель доказала свою экономическую и практическую целесообразность: мы обеспечили комплексную защиту корпоративных веб-сервисов, снизили издержки на оборудование и разгрузили собственную ИБ-службу. При этом коллеги из «РТК-Солар» проявили готовность адаптировать профили защиты под достаточно большой пул наших приложений, а само подключение не потребовало серьезных изменений на уровне инфраструктуры», – отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ».

ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в реальном времени отслеживать требуемые показатели через личный кабинет. При этом сервисная модель оказалась выгоднее собственного аналогичного решения.

Сервис WAF реализован в виде катастрофоустойчивого кластера, размещенного в облачной платформе «Ростелекома». Эксплуатацию решения осуществляют специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Время реакции службы техподдержки составляет не более 30 минут.

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Подключение веб-ресурсов АвтоВАЗа к сервису проводилось в несколько этапов. В первую очередь была реализована защита сайта lada.ru. Для этого на стороне сервис-провайдера была развернута виртуальная сетевая инфраструктура достаточной мощности и настроена маршрутизация трафика через облачную платформу «Ростелеком». На следующем этапе сервис работал в режиме обучения: специалисты сервис-провайдера совместно с заказчиком анализировали входящий трафик и настраивали правила блокировки вредоносной активности. После тестирования сервис переведен в режим активной фильтрации. Следующим шагом стало масштабирование решения на другие веб-приложения АвтоВАЗа.

«Сегодня более 70% вторжений за ИТ-периметр организаций связано с веб-уязвимостями. Применение WAF позволяет обнаружить и блокировать атаки на веб-приложения, которые пропускают традиционные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений. Но любой WAF требует правильной настройки и постоянного обновления сигнатур, а для этого нужны круглосуточный мониторинг инцидентов и экспертиза нескольких специалистов по кибербезопасности. Предложение от крупного сервис-провайдера позволяет компаниям решить этот вопрос максимально эффективно и быстро, поддерживая требуемую для бизнеса скорость изменений», – сказал Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «Ростелеком-Солар».