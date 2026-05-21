Разделы

Безопасность
|

Фишеры начали создавать вредоносные QR-коды из букв и символов

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую тактику фишинга. Злоумышленники начали создавать QR-коды не в виде изображений, а из текстовых символов. Такой подход позволяет обходить некоторые механизмы защиты электронной почты, которые анализируют встроенные картинки или пытаются распознавать QR-коды на изображениях. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новое — это хорошо забытое старое. Мошенники давно используют QR-коды в электронных письмах, а теперь начали создавать их из текстовых символов Unicode — по аналогии с ASCII-графикой.

ASCII-графика активно использовалась еще с 1960-х годов на ранних компьютерах, не способных отображать полноценные изображения: картинки создавались исключительно из текстовых символов. Позже, в 2000-х годах, спамеры начали применять ASCII-графику для обхода технологий обнаружения ссылок и анализа изображений. Используя текстовые символы вместо встроенных картинок, злоумышленники пытались скрывать вредоносный контент от защитных решений. Теперь этот подход начали использовать и для маскировки QR-кодов.

QR-коды меняются, схемы — не всегда. На данный момент актуальна как минимум одна фишинговая схема с использованием ASCII-графики для создания QR-кодов. Потенциальная жертва получает письмо на корпоративную почту якобы с конфиденциальным документом от делового партнера, который необходимо подписать через сервис DocuSign. Для доступа к файлу предлагается отсканировать QR-код. На деле он ведет на поддельную страницу, где у пользователя пытаются украсть корпоративные учетные данные.

«Когда QR-код используется для перехода на ресурс, на котором пользователя просят ввести корпоративные учетные данные, важно сохранять бдительность. Если QR-код сформирован с помощью текстовой ASCII-графики, это почти наверняка фишинговая атака или приманка, цель которой — заставить перейти по вредоносной ссылке. Задача этого трюка — обойти защитные технологии», — сказал Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Эксперты по кибербезопасности не исключают, что в дальнейшем появятся новые схемы с применением ASCII-графики для вредоносных целей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Пароли, токены, секретные данные Агентства по кибербезопасности США пролежали полгода в свободном доступе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290