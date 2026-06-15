Teleofis и «ИнфоТеКС» укрепляют партнерство

Компании Teleofis и «ИнфоТеКС» представили совместное решение, которое соответствует требованиям ФЗ №187, приказа ФСТЭК России №239 и указа Президента России №166. Продемонстрировали модели роутеров LT5x, LT7x, RTU1068 V4 и отраслевые сценарии их применения. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Компания Teleofis (АО «Телеофис») — российский разработчик и производитель промышленного телекоммуникационного оборудования для беспроводной связи. Специалисты Teleofis представили совместное с «ИнфоТеКС» решение для построения защищенных каналов связи на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Промышленные 4G-роутеры Teleofis LT5x и RTU1068 V4, совместимые с ПО ViPNet Client 5 for Linux, позволяют организовать защищенную локальную сеть на производственных предприятиях, обеспечивать защиту передачи телеметрии и служебных данных на распределенных объектах в различных сферах, включая газовую и нефтяную инфраструктуры.

Роутеры Teleofis LT5x — промышленные 4G-роутеры для телеметрии и автоматизации со встроенными портами RS-485 и RS-232, программируемыми линиями GPIO и шлюзом Modbus RTU/TCP. Линейка разработана для прямого подключения оборудования к сети 4G со скоростью до 150 Мбит/с (LTE Cat.4). Промышленный класс решений обеспечивают аппаратный и программный WatchDog для автоматического перезапуска при зависаниях, встроенный Python 3.8.18 для собственных сценариев автоматизации и опциональный модуль GNSS для синхронизации времени и геолокации. Доступны опции расширения встроенной памяти для логирования данных и установки пользовательского ПО.

Роутер Teleofis RTU1068 V4 — промышленный 4G-роутер с поддержкой резервирования каналов связи между Ethernet и мобильной сетью. Устройство позволяет гибко настраивать приоритеты и сценарии между проводным и мобильным подключением в зависимости от требований системы. Расширенная периферия — два интерфейса RS-485, RS-232, четыре линии GPIO и встроенный шлюз Modbus RTU/ASCII TCP — позволяет напрямую подключать полевые контроллеры, приборы учета и датчики к серверу верхнего уровня без дополнительных конвертеров. Опционально доступна поддержка NB-IoT.

ViPNet Client 5 — новое поколение программных комплексов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNet. ViPNet Client 5 обеспечивает защищенный доступ с рабочих мест пользователя и различных IoT устройств к ресурсам корпоративных сетей через каналы связи общего пользования, включая Интернет, также обеспечивает защищенный доступ к аудио- и видеоконференциями, системам SIP-телефонии, может использоваться в системах промышленной автоматизации.

Были представлены роутеры Teleofis LT7x, которые сейчас проходят тестирование на совместимость с ПО ViPNet Client 5 for Linux. LT7x — новая универсальная платформа промышленных 4G-роутеров Teleofis. Поддержка LTE Cat.4 с двумя SIM-картами и автоматическим переключением между операторами обеспечивает непрерывную передачу данных даже при сбоях у одного из них. Промышленное исполнение — аппаратный и программный WatchDog, питание 10–50 В с «горячим» резервированием и рабочий температурный диапазон −40…+65 °C — гарантирует стабильную работу на удаленных объектах в любых условиях эксплуатации. Аппаратная конфигурация LT7x — 5 портов Ethernet, 2 из которых гигабитные, RS-232, изолированный RS-485 и 9 линий GPIO — закрывает широкий спектр задач и используется в системах видеонаблюдения, СКУД, охраны, телемеханики и АСУ ТП на промышленных объектах.