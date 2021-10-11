Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой

Новая проблема Windows 11

Операционная система Microsoft Windows 11 не поддерживает приложения, которые используют символы современных кодировок при создании ключей в системном реестре. Такие приложения могут как просто не запускаться, так и вызывать различные ошибки, в том числе «синий экран смерти» (BSoD). Это следует из перечня известных проблем Windows 11 21H2, опубликованного на сайте Microsoft.

«Обнаружены проблемы совместимости между приложениями, использующими некоторые символы, отличные от ASCII, в разделах или подразделах реестра, и Windows 11», – говорится в документе поддержки. Microsoft отмечает, что «проблемные» разделы реестра с символами, не входящими в ASCII, возможно, не удастся исправить.

Системный реестр – иерархическая база данных параметров и настроек операционных систем семейства Windows, впервые появившаяся в версии 3.1, которая вышла в 1992 г. Реестр используется как операционной системой, так и сторонними приложениями, сохраняющими в нем данные о собственной конфигурации.

Специалисты компании продолжают изучение проблемы. На компьютерах под управлением Windows 10 с установленными программами, которые работают с нестандартными ключами реестра, Microsoft временно заблокировала возможность обновления до Windows 11. В компании рекомендуют не пытаться обойти данное ограничение до разрешения проблемы.

Windows 11, вышедшая в 2021 г., не совместима с приложениями, которые используют ключи реестра, включающие символы, отсутствующие в ASCII

В начале октября 2021 г. CNews писал о том, что Microsoft выпустила краткое руководство по установке новейшей Windows 11 на компьютеры с устаревшим «железом» в обход собственных ограничений. Предложенный метод предполагает правку системного реестра.

ASCII и современные кодировки

ASCII (American standard code for information interchange) – название кодировки, разработанной и стандартизированной в США в 1963 г. Представляет собой таблицу, в которой распространенным печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды. В частности, она включает символы латиницы, цифр, знаков препинания.

Несмотря на существование национальных вариантов, ASCII прочно ассоциируется с символами латинского алфавита. Таким образом, символами, не входящими в ASCII, можно считать, к примеру, буквы русского алфавита или корейского хангыля.

Сегодня повсеместно распространено использование юникода – стандарта кодирования символов, включающего знаки большинства письменных языков мира.

Современные Windows на основе ядра NT (включая Windows 11) «под капотом» используют реализацию юникода UTF-16, однако приложения для данной ОС могут использовать и UTF-8.

Более того, Microsoft рекомендует разработчикам использовать именно ее из соображений совместимости. UTF-8 применяется по умолчанию в большинстве Unix-подобных ОС и крайне популярна в интернете. В отличие от UTF-16, UTF-8 совместима с ASCII – первые 128 символов в обеих кодировках совпадают.

«Проблемные» приложения

Согласно информации, размещенной на сайте Microsoft, конкретными образцами приложений, вызывающих проблемы из-за использования нестандартных символов в ключах реестра, можно считать Cốc Cốc и Aplicação Autenticação.gov.

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Cốc Cốc («тук-тук» в переводе с вьетнамского языка) – бесплатный веб-браузер на базе кода проекта Chromium, рассчитанный на рынок Вьетнама. Один из самых популярных обозревателей в этой стране Юго-Восточной Азии.

Aplicação Autenticação.gov – это приложение, позволяющее подписывать электронные документы и управлять картой гражданина Португалии.

В написании названий этих программ используются символы с диакритическими знаками – например, тильдой над латинской буквой “a” или знаком острого ударения и циркумфлекса («крышечки») над латинской “o”. Таким образом, появление в реестре раздела, содержащего данные «нестандартные» символы, вероятно, может вызывать проблемы. Хотя следует отметить, что, к примеру, символ “ã” входит в расширенный вариант таблицы ASCII и имеет в ней код 198.

Другие известные проблемы Windows 11 21H2

Microsoft начала распространение своей новейшей ОС 5 октября 2021 г. Тогда же в продаже появились ПК с предустановленной системой и коробочные версии Windows 11.

После обновления до «одиннадцатой» пользователи столкнулись с рядом проблем и особенностей операционной системы. К примеру, часть пользователей жаловалась на неработоспособность новой кнопки «Пуск» и «старую» панель задач, которая будто бы перекочевала в Windows 11 «из десятки», а также утечку оперативной памяти из-за «Проводника» и падение скорости доступа в интернет при использовании приложений Killer и Smartbyte компаний Intel и Dell соответственно.

Кроме того, CNews отдельно сообщал о проблемах производительности Windows 11 на компьютерах с процессорами AMD Ryzen. Сильнее других пострадали геймеры, предпочитающие играть на ПК, а не на консолях. В видеоиграх производительность чипов AMD после перехода на Windows 11 может проседать на 10-15% от номинальных значений. В обычных программах этот показатель составляет 3-5%.