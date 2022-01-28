К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений

Специалисты ФГАУ НИИ «Восход» по заказу Минцифры России в 2021 г. разработали государственную информационную систему «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» (ГИС «ТОР СЭД»). На сегодняшний день к системе присоединились уже более 1200 муниципальных учреждений из 39 регионов России. Больше всего в Саратовской области – 285 учреждений; в Кировской – 128, в Республике Алтай – 123.

«Создание ГИС «ТОР СЭД» — один из элементов комплексного масштабного проекта Минцифры и других ведомств (ГосЭДО) по развитию электронного документооборота в рамках госслужбы и максимального исключения бумаги. Реализовывая этот проект, Минцифры России и НИИ "Восход" решают одну из важнейших задач стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, утвержденной указом президента. Это развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов госвласти и местного самоуправления. Непосредственное внедрение сервиса «ТОР СЭД» позволит существенно повысить количество государственных организаций, интегрированных в ГосЭДО», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Системы электронного документооборота позволяют создавать, обрабатывать, пересылать, подписывать, хранить документы в цифровой форме, без применения электронных носителей. В любой момент можно быстро найти нужный файл.

«Федеральные и региональные органы власти уже давно используют системы электронного документооборота. Однако муниципальные учреждения часто не имели возможности внедрить такие системы. Теперь любая бюджетная организация может подключиться к государственной информационной системе «ТОР СЭД». Благодаря системе скорость работы с документами вырастет: не нужно тратить время на получение и отправку бумажных документов и тратиться на печать», – отметил исполняющий обязанности директора ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

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Система бесплатная, не требует особой настройки, а разобраться с ней могут пользователи с любым уровнем цифровых компетенций. Запустить ГИС «ТОР СЭД» в учреждении быстро и несложно, в любой момент при работе с системой можно обратиться в техподдержку.