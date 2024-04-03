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«Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) «Контур.Диадок» (входит в экосистему для бизнеса «Контур»). Теперь клиенты «Документооборота» «Точки» смогут отправить и получить документ от своих партнеров из «Диадока».

Елизавета Долгополова, Product Manager в «Точке», сказала: «Роуминг между системами ЭДО — это как «общение» разных программ для обмена документами. Это удобно, потому что пользователь может работать в той системе, к которой привык, даже если его партнер использует другую систему ЭДО. Правила обмена в роуминге единые для всех операторов, поэтому документ будет отображаться одинаково».

При работе в «Документообороте» «Точки» клиентам не нужно будет отдельно отправлять приглашение к обмену документами своему партнеру. Ему достаточно сформировать документ, выбрать отправку в «Диадок» и подписать с помощью КЭП. Точка сама отправит приглашение и документ. Благодаря возможности быстрого и надежного обмена информацией между системами, предприятия могут сократить время на оформление документов и ускорить процессы взаимодействия со своими контрагентами.

Роман Акимов, менеджер проектов в «Контуре», сказал: «Как один из крупнейших операторов ЭДО мы всегда стремимся увеличивать количество активных связей в роуминге, чтобы пользователи могли обмениваться документами с максимальным числом контрагентов. Рады, что стали первым оператором, с которым «Точка» запустила роуминг».

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Роуминг между системами обеспечивает бизнесу большую гибкость при выборе партнеров и поставщиков услуг. Теперь компании не ограничены в выборе деловых партнеров из-за различий в системах документооборота, что открывает новые возможности для развития и расширения бизнеса.

Планируется, что в ближайшее время «Точка» подключит роуминг и с другими операторами. Работа в роуминге возможна только при подписании КЭП.

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