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Баранова Оксана


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 90% контрагентов перешли на ЭДО за месяц: опыт логистической компании «Универсальный экспедитор» ​ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Баранова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

8610 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2199 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
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