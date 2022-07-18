Более 375 тыс. документов подписано при помощи приложения «Госключ»

Пользователи приложения «Госключ» подписали уже более 375 тыс. документов. «Госключ» позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Запуск технологии мобильной электронной подписи состоялся в августе 2021 г. С тех пор в «Госключе» было оформлено около 500 тыс. сертификатов неквалифицированной электронной подписи и более 3000 квалифицированных сертификатов.

Сейчас с помощью «Госключа» можно: подписать договор с оператором сотовой связи, в том числе поменять оператора, не посещая офис; оформить договор купли-продажи автомобиля. Для этого нужно, чтобы приложение «Госключ» было установлено у обоих участников сделки. Заполнение договора на Госуслугах занимает не более 10 минут; заключить договор с вузом на платное обучение. Эта услуга доступна в рамках супер-сервиса «Поступление в вуз онлайн»; зарегистрировать бизнес на сайте ФНС. Можно оформить как юридическое лицо с одним участником, так и ИП; отправить себе документы на подпись. Это пригодится, например, для подписания согласий на электронный кадровый документооборот. Кроме того, предусмотрев загрузку файлов в интерфейсах, коммерческие площадки могут оперативно организовать подписание со своими клиентами любых документов в электронном виде.

В дальнейшем Минцифры планирует расширить применение «Госключа» на: двустороннее подписание документов между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами; сервисы и услуги на портале «Госуслуг»; кадровый документооборот; сделки по аренде недвижимости; оформление договоров с ресурсоснабжающими организациями и другие сделки.

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Приложение «Госключ» доступно для скачивания в RuStore, AppGallery, Google Play и App Store . Чтобы оформить в нем сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи дополнительно потребуются смартфон с NFC-модулем и биометрический загранпаспорт нового поколения.

Минцифры готово к работе с ведомствами и бизнесом для встраивания «Госключа» как средства электронной подписи, чтобы перевести максимальное количество государственных, муниципальных и коммерческих услуг в электронный вид. Вместе с машиночитаемой доверенностью «Госключ» позволит бизнесу оптимизировать расходы и увеличить темпы перевода юридически значимых сделок в онлайн. При этом компании и граждане, при желании, всегда могут выбрать и традиционную форму подписания документов.