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Подписать документы в приложении «Госключ» теперь могут руководители юрлиц и ИП

Минцифры сообщило о том, что функциональность «Госключа» расширились. Теперь воспользоваться электронной подписью в приложении могут руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели. Ранее такой возможности у них не было. Документы от их лица в «Госключе» могли подписывать только их сотрудники с машиночитаемой доверенностью.

Руководители юрлиц и ИП могут оформить в «Госключе» сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для этого нужно инициировать в приложении создание такой подписи, а затем подтвердить личность в удостоверяющем центре.

Какие удостоверяющие центры выдают сертификаты: для руководителей коммерческих организаций и ИП — удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы; для руководителей организаций, получающих средства из госбюджета, — удостоверяющий центр Казначейства России.

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Бизнес

Документы подписываются в «Госключе». Они могут быть отправлены в приложение из интегрированных информационных систем.

Также на «Госуслугах» есть сервис, с помощью которого директор коммерческой компании или ИП может направить документ на подпись себе или своему контрагенту.

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