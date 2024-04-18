Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков

Более 10 млн человек получили сертификаты электронной подписи в «Госключе». Теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии.

«Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных сертификатов электронной подписи; более 10,5 млн подписанных документов;

Сертификат квалифицированной электронной подписи может понадобиться: для регистрации бизнеса; для запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия; при подписании ипотечного договора; при покупке недвижимости и регистрации прав собственности; при подаче заявления на развод по обоюдному согласию; в других ситуациях.

Также в «Госключе» можно оформить сертификат неквалифицированной электронной подписи. Он пригодится при активации SIM-карты, подписании трудового договора и других кадровых документов, при покупке автомобиля и оформлении компенсации по ОСАГО, а также для получения налоговых уведомлений.

Для получения сертификата электронной подписи нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и российский номер телефона.