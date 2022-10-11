Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом»

На «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью «Госключа». Главное условие – обоюдное согласие, сообщили CNews представители Минцифры. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение.

Среди обязательных условий: взаимное желание, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», СНИЛС и электронная почта супруга.

Для подписания «Госключом» нужны загранпаспорт, выданный на 10 лет, смартфон или планшет с функцией NFC.

Сервис работает так:

1. Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму.

2. Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.

3. Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.

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4. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину.

5. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ.

Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, но не раньше чем через месяц с даты подачи заявления. За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется.