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Пользователи «Госключа» смогут дистанционно заключать договоры на маркетплейсах

Пользователи приложения «Госключ» теперь могут подтвердить свои аккаунты в агрегаторах и дистанционно заключить договор на покупку товара. Онлайн-платформа «Авито» первая интегрировалась с приложением «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

«Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С сегодняшнего дня его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем в агрегаторе. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на “Госуслугах”. Это позволит дистанционно и, самое главное, безопасно заключать сделки. В будущем мы рассчитываем, что все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Приложение «Госключ» запустили в августе 2021 г. Тогда с его помощью можно было дистанционно заключить договор с оператором мобильной связи без необходимости посещать офис, чтобы подтвердить свою личность.

«"Госключ" позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале “Госуслуг”. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на “Госуслугах”. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через “Госуслуги” — это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом “Госуслуг”», — отметил замглавы Минцифры России Олег Пак.

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Чтобы начать пользоваться «Госключом», требуется подтвержденная запись на портале «Госуслуг». Существует несколько способов подтвердить свою личность. Самый быстрый способ – онлайн-подтверждение через банк пользователя, второй – через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС.

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