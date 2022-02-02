Пользователи «Госключа» смогут дистанционно заключать договоры на маркетплейсах

Пользователи приложения «Госключ» теперь могут подтвердить свои аккаунты в агрегаторах и дистанционно заключить договор на покупку товара. Онлайн-платформа «Авито» первая интегрировалась с приложением «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

«Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С сегодняшнего дня его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем в агрегаторе. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на “Госуслугах”. Это позволит дистанционно и, самое главное, безопасно заключать сделки. В будущем мы рассчитываем, что все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Приложение «Госключ» запустили в августе 2021 г. Тогда с его помощью можно было дистанционно заключить договор с оператором мобильной связи без необходимости посещать офис, чтобы подтвердить свою личность.

«"Госключ" позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале “Госуслуг”. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на “Госуслугах”. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через “Госуслуги” — это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом “Госуслуг”», — отметил замглавы Минцифры России Олег Пак.

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

Чтобы начать пользоваться «Госключом», требуется подтвержденная запись на портале «Госуслуг». Существует несколько способов подтвердить свою личность. Самый быстрый способ – онлайн-подтверждение через банк пользователя, второй – через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС.