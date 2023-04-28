Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ»

В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем за два года с начала работы приложения в нём подписано почти 1,5 млн электронных документов. В апреле каждый десятый пользователь приложения подписывал документы в «Госключе».

Что можно подписать в «Госключе»: договор с оператором связи; кадровые документы; ипотечный договор и договор покупки недвижимости в новостройке; договор с вузом; заявление на получение ИНН; заявление на регистрацию бизнеса; документы, которые вы отправили себе на подпись (например, заявления, документы в суд, расписки); электронный договор купли-продажи автомобиля; заявление на исправление ошибки в ЕГРН; другие документы.

Чаще всего в приложении подписывают договоры с операторами связи, документы, которые пользователи сами отправляют себе на подпись, и заявления на получение ИНН.

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В «Госключе» оформлено уже около 2 млн сертификатов электронной подписи. Чтобы получить такой сертификат, не нужно идти в специальный аккредитованный центр, он оформляется онлайн, бесплатно и быстро.