На «Госуслугах» можно получить спецразрешение для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта

На «Госуслугах» новый сервис: на портале можно подать заявление на получение спецразрешения для движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Минцифры России с отраслевыми ведомствами продолжает работу по переводу в электронный вид транспортных документов в рамках суперсервиса «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». 1 сентября совместно с Минтрансом России была обеспечена возможность перевозчикам оформлять транспортную накладную в электронном виде. Сегодня мы совместно с Росавтодором обеспечили возможность онлайн-подачи заявления и получения еще одного электронного транспортного документа – спецразрешения на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Эта услуга является социально значимой, в 2021 г. по ней было подано более 500 тыс. заявлений. Теперь перевозчики не только могут получить услугу на портале, но и смогут сделать это гораздо быстрее. Срок получения услуги сократился в среднем в два раза», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Спецразрешения на «Госуслугах» можно получить: для движения по дорогам России; для международных маршрутов.

Срок оказания услуги составит от четырех до девяти рабочих дней в зависимости от маршрута перевозки.

Какой транспорт считается крупногабаритным и тяжеловесным

Масса тяжеловесного транспорта с грузом или без него и нагрузка на ось превышают допустимые нормы;

Объем крупногабаритного транспорта с грузом или без него превышает допустимые габариты.

Как подать заявление

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1. Перевозчику или его представителю необходимо авторизоваться на Госуслугах (заявление доступно для физлиц, юрлиц и ИП).

2. Заполнить форму: внести сведения о заявителе, владельце транспортного средства, пункте отправления и назначения, планируемом количестве поездок и периоде перевозки, транспортных средствах и их характеристиках, при наличии груза нужно указать его характеристики.

3. Приложить регистрационные документы ТС. Если заявление подает представитель перевозчика – приложить доверенность.

4. После подачи заявления нужно оплатить госпошлину. Разрешение придет в личный кабинет.

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Если транспорт тяжеловесный, после согласования маршрута в личный кабинет придет и квитанция на оплату компенсации вреда.