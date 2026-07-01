AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud

BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение разворачивается в облаке по модели «одной кнопки» и не требует наличия DevOps-компетенций внутри компании.

Также пользователям доступна помесячная модель тарификации без ограничений по количеству лицензий, что упрощает масштабирование и снижает порог входа для проектов разного уровня.

В рамках облачной модели AW BI отвечает за развертывание, обновления и техническую поддержку системы, в то время как облачный провайдер обеспечивает инфраструктуру и управляемые сервисы.

Размещение решений аналитики в облачных маркетплейсах отражает общий тренд на сокращение времени внедрения аналитических инструментов и переход компаний к сервисной модели потребления информационных технологий.