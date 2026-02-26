«Фалькон Тех» перенесла высоконагруженные системы видеоаналитики в VK Cloud

Российская компания «Фалькон Тех», разработчик ИТ-решений в области видеоаналитики и компьютерного зрения, развернула ключевые высоконагруженные сервисы в облачной платформе VK Cloud. Это стало частью перехода компании к модели полноценного технологического вендора. Об этом CNews сообщил представитель VK Cloud.

«Фалькон Тех» работает с массивами данных сверхвысокого объема: свыше 500 ТБ трафика в месяц c более чем 4 тыс. видеокамер в реальном времени. Такой уровень нагрузки требует устойчивой, предсказуемой и гибкой инфраструктуры, способной масштабироваться без простоев.

Облако VK Cloud стало основой для комплексных решений компании — от интеллектуального контроля соблюдения правил дорожного движения и парковки до анализа транспортных потоков и ситуационного мониторинга городской среды. Технология объединяет ИИ-видеонаблюдение, data-аналитику и интеллектуальное управление городской инфраструктурой. Система успешно используется государственными структурами Москвы: АМПП (Администратор Московского парковочного пространства) и МАДИ (Московская административная дорожная инспекция).

«Мы работаем с городами, и наши системы должны выдерживать серьезные нагрузки — от утренних пиков до сезонных скачков активности. Суточный объем данных может достигать десятков терабайт. Для нас критично масштабироваться в реальном времени. Облачная инфраструктура VK Cloud позволяет делать это стабильно в масштабах Москвы и открывает перспективы выхода в другие регионы», — отметил Никита Чистиков, генеральный директор «Фалькон Тех».

«Управляемый Kubernetes с автоматическим масштабированием, объектное хранилище, СУБД PostgreSQL и MongoDB от VK Cloud помогают “Фалькон Тех” формировать архитектуру, которая выдерживает интенсивный трафик и растет вместе с задачами города. Такой сценарий актуален для компаний, работающих с городскими сервисами, транспортной аналитикой, дорожным контролем и системами мониторинга», — отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.