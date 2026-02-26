Разделы

Облака
|

«Фалькон Тех» перенесла высоконагруженные системы видеоаналитики в VK Cloud

Российская компания «Фалькон Тех», разработчик ИТ-решений в области видеоаналитики и компьютерного зрения, развернула ключевые высоконагруженные сервисы в облачной платформе VK Cloud. Это стало частью перехода компании к модели полноценного технологического вендора. Об этом CNews сообщил представитель VK Cloud.

«Фалькон Тех» работает с массивами данных сверхвысокого объема: свыше 500 ТБ трафика в месяц c более чем 4 тыс. видеокамер в реальном времени. Такой уровень нагрузки требует устойчивой, предсказуемой и гибкой инфраструктуры, способной масштабироваться без простоев.

Облако VK Cloud стало основой для комплексных решений компании — от интеллектуального контроля соблюдения правил дорожного движения и парковки до анализа транспортных потоков и ситуационного мониторинга городской среды. Технология объединяет ИИ-видеонаблюдение, data-аналитику и интеллектуальное управление городской инфраструктурой. Система успешно используется государственными структурами Москвы: АМПП (Администратор Московского парковочного пространства) и МАДИ (Московская административная дорожная инспекция).

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

«Мы работаем с городами, и наши системы должны выдерживать серьезные нагрузки — от утренних пиков до сезонных скачков активности. Суточный объем данных может достигать десятков терабайт. Для нас критично масштабироваться в реальном времени. Облачная инфраструктура VK Cloud позволяет делать это стабильно в масштабах Москвы и открывает перспективы выхода в другие регионы», — отметил Никита Чистиков, генеральный директор «Фалькон Тех».

«Управляемый Kubernetes с автоматическим масштабированием, объектное хранилище, СУБД PostgreSQL и MongoDB от VK Cloud помогают “Фалькон Тех” формировать архитектуру, которая выдерживает интенсивный трафик и растет вместе с задачами города. Такой сценарий актуален для компаний, работающих с городскими сервисами, транспортной аналитикой, дорожным контролем и системами мониторинга», — отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще