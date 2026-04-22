Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud

Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Дебютным релизом стала мобильная игра «Легенды Поместья», которая доступна в RuStore. Игра уже набрала около 100 тыс. скачиваний за счет попадания в фичеринг и активных внутриигровых событий.

По данным компании, подготовка и запуск проекта заняли несколько месяцев — ключевой задачей было обеспечить стабильную работу сервисов и соответствие локальным требованиям.

Bronze Games развернула инфраструктуру в VK Cloud: виртуальные машины используются для разработки и поддержки игровых сервисов, а объектное хранилище — для работы с пользовательскими данными. Локальное размещение позволило снизить задержки и обеспечить стабильный доступ для пользователей в России.

Интеграция платежного решения RuStore Pay SDK позволила наладить прием оплат в короткие сроки и принесло более 3,5 млн транзакций за несколько месяцев.

«Мы выбрали связку VK Cloud и RuStore, чтобы быстро запустить проект в России без сложной собственной инфраструктуры. Это позволило команде сосредоточиться на продукте, а не на технических аспектах запуска», — сказал генеральный директор Bronze Games У Шицзе.

Команда проекта распределена между несколькими странами, запуск прошел комфортно и без сложностей. По словам компании, поддержка со стороны VK Cloud позволила оперативно решать технические вопросы и уложиться в запланированные сроки.

«Проект стартовал вовремя, и сейчас мы видим стабильную работу всех ключевых сервисов. Команда VK Cloud помогает на каждом этапе — от настройки до масштабирования», — отметил коммерческий директор Bronze Games Чжоу Юйпэн.

В 2026 г. Bronze Games планирует закрепиться на российском рынке: компания готовит к запуску еще два мобильных проекта и рассматривает возможность привлечения других зарубежных разработчиков через партнерские программы.

«Мы видим, что международные компании все чаще выбирают российские ИТ-сервисы для выхода на локальный рынок. Инструменты VK Cloud позволяют быстро запускать продукты, обеспечивать их стабильную работу и масштабировать бизнес», — сказал руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

