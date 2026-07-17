ChatPush перевел платформу клиентских коммуникаций в VK Cloud для запуска AI-сервисов

ChatPush, омниканальная платформа для коммуникаций бизнеса с клиентами перенесла ключевую ИТ-инфраструктуру в VK Cloud. Миграция позволит компании быстрее запускать клиентские проекты, снизить затраты на хранение данных и подготовить платформу к запуску ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей. Сегодня через ChatPush более 12 тыс. компаний из десятков отраслей обрабатывают около 10 млн сообщений в месяц. Об этом CNews сообщили представители VK.

ChatPush помогает компаниям из различных отраслей выстраивать автоматизированные клиентские коммуникации и хранить историю взаимодействия.

С ростом бизнеса ChatPush потребовалась гибкая инфраструктура, способная поддерживать высокую нагрузку и быстро адаптироваться под новые проекты. Использование облачной платформы VK Cloud повысило стабильность работы сервисов и обеспечило надежное хранение больших объемов данных, включая текстовые сообщения, изображения, видео и документы, используемые в клиентских коммуникациях.

В VK Cloud размещаются все ключевые компоненты платформы ChatPush. В рамках миграции в облако было перенесено более 500 vCPU и несколько терабайт оперативной памяти. Сейчас в VK Cloud работают десятки сервисов платформы, включая базы данных, Kubernetes-кластеры и объектное хранилище объемом более 15 ТБ.

«Для нас важно быстро разворачивать инфраструктуру под задачи клиентов и не зависеть от собственного оборудования. VK Cloud позволяет сосредоточиться на развитии продукта и не тратить ресурсы на обслуживание инфраструктуры. Освобожденные ресурсы мы направили на создание новых возможностей сервиса: ИИ-ассистент для автоматизации общения с клиентами, аналитический дашборд для отслеживания эффективности кампаний, интеграция с новыми мессенджерами для расширения охвата. В дальнейшем ChatPush планирует внедрение больших языковых моделей на базе GPU от VK Cloud», — отметил CTO ChatPush Сергей Чечаев.

«Архитектура решения в ChatPush построена с разделением на горячее и холодное хранение. Активно используемые данные размещаются в базе данных, а архивные — автоматически переносятся в объектное хранилище с возможностью быстрого восстановления. Это позволяет эффективно управлять затратами на обработку информации. За счет автоматического переноса данных на холодное хранилище история переписок за несколько лет остается доступной клиентам, а расходы на хранение растут минимально. Приватность каждого клиента защищает изолированное хранение всей информации, используемой в коммуникациях», — прокомментировал ие прототипы. Это и есть подготовка специалистов нового уровня», — сказал бизнес-лидер направления «Облачная платформа» VK Tech Дмитрий Лазаренко.