VK Tech проведёт в Москве конференцию VK Cloud Conf 2026 об облаке, ИИ и данных

17 июня 2026 года в Москве пройдёт VK Cloud Conf 2026, конференция VK Tech об облачной инфраструктуре, искусственном интеллекте и работе с данными. Организаторы ожидают более 1000 участников, свыше 40% из которых — лица, принимающие решения.

Облачная инфраструктура стала фундаментом для бизнес-критичных систем: от высоконагруженных баз данных до ИИ-сервисов. Чем больше компании переносят в облако, тем острее встают вопросы: как защитить цепочку поставки кода, масштабировать вычисления под ML-задачи и не переплачивать за хранение петабайтов данных. Этим темам и посвящена программа конференции.

Команда VK Cloud и клиенты платформы покажут, как строить безопасную и производительную инфраструктуру: от bare metal с GPU до управляемого Kubernetes, от S3-хранилища до инструментов DevSecOps. VK Tech представит новые сервисы облачной платформы и планы развития VK Cloud. За прошедший год компания вывела Bare Metal на серверы уровня Tier IV, развила Managed Kubernetes под ИИ-нагрузки и открыла новую зону доступности облака. Отдельным событием станет эксклюзивная презентация исследования рынка искусственного интеллекта России с прогнозом развития на 2026–2030 годы.

Деловая программа разделена на два трека. Технологический охватит безопасную разработку, ИИ-инфраструктуру, лейкхаус-архитектуру и подготовку данных к ML, а также масштабируемое хранение — S3 для больших данных и неудаляемые бэкапы.

Бизнес-трек построен вокруг кейсов крупных компаний из ритейла, финтеха, промышленности и госсектора. В панельной дискуссии «Цифровой сотрудник уже в вашем штате» эксперты обсудят, где ИИ влияет на бизнес-метрики, а где остаётся дорогим пилотом, и какой должна быть управляемая модель работы с ИИ. «Лента» расскажет, как превращает терабайты транзакций в «цифровой клон» покупателя, а «Комус» поделится опытом трёх лет работы на Managed Arenadata DB в VK Cloud

Аудитория конференции генеральные, технические и операционные директора, ИТ-директора и руководители цифровой трансформации, директора по данным и инфраструктуре, ИБ-специалисты и дата-инженеры.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте конференции.