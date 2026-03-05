Разделы

Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK.

Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживает любую активность на конечных точках, обнаруживает проблемы на ранних этапах и предоставляет инструменты для активного ручного или автоматического реагирования. Продукт от компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone позволяет комплексно мониторить контейнерные среды: выявлять взаимодействия с ними и фиксировать происходящую внутри них активность. Кроме того, Bi.Zone EDR позволяет выявлять небезопасные настройки системы. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Проведенные испытания подтвердили корректную установку и стабильную работу серверной и агентской частей решения в среде VK Cloud. Клиенты смогут развернуть инфраструктуру кибербезопасности с централизованным управлением, при этом им не понадобится покупать и устанавливать физическое оборудование.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

«Совместимость Bi.Zone EDR с инфраструктурой VK Cloud подтверждает, что наши клиенты могут безопасно и эффективно использовать современные инструменты киберзащиты в облачной среде. Мы стремимся к тому, чтобы каждый сервис, развернутый в VK Cloud, соответствовал высоким требованиям бизнеса и информационной безопасности», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Мы обеспечиваем нашим клиентам гибкость в выборе среды развертывания без ущерба для уровня безопасности. Подтвержденная совместимость с платформой VK Cloud позволяет использовать наше решение как в традиционных, так и в облачных сценариях, сохраняя высокий уровень контроля и защиты», — отметил Теймур Хеирхабаров, директор по продуктам Bi.Zone.

