«Ночлежка» масштабирует CRM-систему для НКО с облаком VK Cloud

Благотворительная организация «Ночлежка» масштабирует собственную CRM-систему «Многофункциональный кабинет соцработника» (МКС) и распространяет ее среди некоммерческих организаций для помощи бездомным по всей России. Использование облачной инфраструктуры VK Cloud позволяет «Ночлежке» централизовать работу системы, обеспечить ее отказоустойчивость и упростить подключение региональных НКО без затрат на хостинг и администрирование.

«Ночлежка» — профессиональная благотворительная организация, оказывающая комплексную помощь бездомным. Это 19 проектов в Санкт-Петербурге и Москве, которые работают над построением системы, помогающей людям по всей стране избежать бездомности. Особенно важной для организации является возможность налаживать связи с коллегами и делиться инструментами, проверенными на собственном опыте.

«Многофункциональный кабинет соцработника» — специализированная CRM-платформа для социальных работников, юристов и сотрудников НКО. Система позволяет вести учет клиентов и оказанных им услуг, формировать отчетность для доноров и партнеров, а также собирать статистику для анализа масштабов и динамики бездомности в регионах.

На данный момент МКС в облаке VK Cloud используют семь некоммерческих организаций из разных регионов России. Все они работают в единой управляемой базе данных, развернутой в двух инстансах в разных дата-центрах Москвы, что обеспечивает отказоустойчивость и стабильную работу системы. Новые организации могут подключаться без необходимости самостоятельно настраивать серверы или нанимать специалистов для администрирования. Исходные модули CRM-системы опубликованы в открытом доступе и доступны для использования другими НКО и ИТ-специалистами.

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году
Бизнес-коммуникации

«Наша задача — упростить порог входа для региональных НКО в использование МКС. Мы хотим, чтобы социальные работники могли сосредоточиться на помощи людям, а не на технических вопросах. Облачная инфраструктура VK Cloud позволила нам централизовать систему, обеспечить ее надежность и сделать масштабирование практически бесшовным», — отмечает Карина Гаринова, руководитель направления распространения опыта «Ночлежки».

«Опыт работы с «Ночлежкой» показывает, как облачная инфраструктура позволяет масштабировать специализированные цифровые продукты, снижать операционные издержки и обеспечивать стабильную работу критически важных сервисов — не только в коммерческих, но и в общественно значимых проектах», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

