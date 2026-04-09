Операционная система Astra Linux 1.8 уровня защищенности «Смоленск» теперь доступна в публичном облаке VK Cloud

VK Tech и «Группа Астра» объявили о доступности операционной системы Astra Linux Server версии 1.8 максимального уровня защищенности «Смоленск» в публичном облаке VK Cloud. Теперь государственные структуры, корпорации и организации с критической инфраструктурой могут развернуть сертифицированную и защищенную ОС прямо в облаке, не теряя при этом в производительности и гибкости.

Благодаря интеграции с VK Cloud пользователи смогут запускать инфраструктуру, которая сочетает сертифицированную безопасность и гибкость облачных технологий. Операционная система Astra Linux с уровнем защиты «Смоленск» имеет все необходимые сертификаты безопасности.

Сочетание сертифицированной операционной системы и надежного публичного облака создает основу для импортонезависимой, безопасной и масштабируемой цифровой среды.

«Теперь заказчики Astra Linux имеют возможность развернуть сертифицированную операционную систему уровня защищенности «Смоленск» прямо в облаке VK Cloud, сохраняя при этом высокие показатели производительности и удобства использования облачной инфраструктуры. Этот шаг открывает новые возможности для организаций, работающих с чувствительными данными, позволяя построить современную и защищённую ИТ-инфраструктуру на базе Astra Linux Server, соответствующую строгим стандартам безопасности», — сказал директор серверного ПО «Группы Астра» Алексей Фоменко.

«Появление Astra Linux «Смоленск» в нашем публичном облаке — важное обновление для всех, кто строит безопасные ИТ-системы. Мы видим, что компании хотят совмещать высокий уровень защиты с удобством облачной инфраструктуры, и теперь у них есть для этого полностью отечественное решение. Это шаг к формированию устойчивой, суверенной ИТ-среды, доступной каждому бизнесу и госзаказчику», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.