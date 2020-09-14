Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и «Мегафон» объявили о начале технологического партнерства в рамках развития сервиса Content Delivery Network (CDN), который ускоряет загрузку и доставку контента конечным пользователям. Возможность подключать и настраивать CDN появится в личном кабинете MCS.

Ускорение обеспечивается благодаря географически распределенной сети «Мегафона», состоящей из 16 узлов и 450 кэширующих серверов CDN, и организованной инфраструктуре Mail.ru Cloud Solutions. Во время пандемии CDN «Мегафона» стала одним из самых востребованных телеком-сервисов для бизнеса — оператор отметил рост трафика в 3,5 раза.

CDN адаптируется под любой веб-ресурс, будь то новостная лента, приложение Госуслуг, интернет-магазин, онлайн-игра или сервис видеостриминга. Это достигается благодаря сети из 700 операторов связи и контент-провайдеров. Таким образом, обеспечивается передача данных с минимальной задержкой в 20 мс из любой точки мира. Емкость сети 1.5 Тбит/с способна покрыть потребности большого количества пользователей единовременно. Кроме того, сеть CDN защищена от DDoS-атак, что гарантирует безопасную доставку контента внутри сети.

CDN может также работать с объектным хранилищем S3, которое обладает возможностями хранения бесконечного объема контента и автоматического управления файлами. Например, стриминговые сервисы смогут подключить CDN для передачи контента напрямую из S3 и масштабировать его при необходимости.

Услуга будет полезна проектам, которым необходимо стабилизировать нагрузку на сервер, повысить свою отказоустойчивость, ускорить реакцию на запросы пользователей и улучшить тем самым клиентский опыт. Интернет-магазины получат возможность ускорить загрузку контента на сайте и обеспечить его доступность в периоды пиковой нагрузки, тем самым повысив скорость сайта или приложения. Государственным и финансовым компаниям услуга поможет ускорить передачу содержимого своих интернет-ресурсов в любых объемах и в любой региональный филиал. СМИ, работающие с тяжелым мультимедийным контентом, смогут оптимизировать нагрузку на сайт, а сервисы видеохостинга и онлайн-кинотеатры — увеличить скорость и качество воспроизведения контента.

«Выбирая партнера, мы остановили свой выбор на «Мегафоне» как на крупнейшем поставщике CDN в России. Теперь в личном кабинете Mail.ru Cloud Solutions клиенты смогут как настроить облачные сервисы, так и подключить скоростную сеть CDN», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

««Мегафон» уже почти 10 лет на рынке CDN, качество нашей сети подтверждают крупнейшие провайдеры контента в России. CDN стал одним из наиболее востребованных бизнесом B2B-сервисов с начала пандемии, он показал трехкратный рост потребления», — отметил Александр Осипов, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона».